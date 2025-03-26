Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından Güler Sabancı'nın, uzun yıllardır yönetiminde yer aldığı Sabancı Holding'deki görevinden ayrılacağı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Güler Sabancı'nın kim olduğu ve aile bağları kısa süre içerisinde merak konusu olurken "Güler Sabancı kimdir?", "Güler Sabancı aslen nereli?" soruları en çok aratılanlarda yer aldı. Peki, Güler Sabancı kimdir? Güler Sabancı kimin kızı, aslen nereli? İşte, merak edilen tüm detaylar…

GÜLER SABANCI KİMDİR?

Güler Sabancı, 1955 yılında Adana'da dünyaya gelmiştir. Sabancı ailesinin üçüncü kuşak temsilcisi olan Sabancı, Yüksel ve İhsan Sabancı çiftinin ilk çocuğudur. Türkiye'nin önde gelen sanayi topluluklarından biri olan Sabancı Holding'in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Güler Sabancı kimdir

Ortaöğrenimini TED Ankara Koleji'nde tamamladıktan sonra, 1978 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur. İş yaşamına ailenin sanayi kuruluşlarından biri olan Lassa'nın Kocaeli fabrikasında başlamış, ardından KordSA'da genel müdürlük yapmış ve burada 14 yıl boyunca üst düzey yöneticilik görevini üstlenmiştir. Kariyerinde önemli bir dönüm noktası, 2004 yılında amcası Sakıp Sabancı'nın vefatından sonra, diğer amcaları Şevket ve Erol Sabancı'nın aldığı kararla holdingin yönetiminin üçüncü kuşağa devredilmesi olmuştur. Bu gelişmenin ardından, 17 Mayıs 2004 tarihinde Güler Sabancı, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmıştır.

Güler Sabancı kimin kızı

Aynı zamanda Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı olarak da görev alan Sabancı, eğitim, sosyal sorumluluk ve liderlik alanlarında birçok başarıya imza atmıştır. 2004 yılında Financial Times tarafından "Avrupa'nın En Güçlü 30 Kadını" arasında gösterilmiş; 2009'da Financial Times ve Forbes listelerinde "Dünyanın En Güçlü 50 İş Kadını" arasında üst sıralarda yer almıştır. 2010 yılında yine Forbes listesinde yedinci sırada yer alarak bu başarısını sürdürmüştür.

Güler Sabancı aslen nereli

İspanya Kralı I. Juan Carlos, 2009 yılında Sabancı'ya, ülkenin en saygın liyakat nişanlarından biri olan Encomienda de Numero'yu takdim etmiştir. 2013 yılında Fortune dergisi, Sabancı'yı Amerika dışındaki ülkeleri kapsayan listede, "Dünyanın En Güçlü 50 İş Kadını" arasında ikinci sıraya layık görmüştür.

Güler Sabancı

Ayrıca Sabancı, David Rockefeller Köprü Kurucu Liderlik Ödülü, Clinton Küresel Vatandaşlık Ödülü, Raymond Georis Yenilikçi Filantropist Ödülü ve European School of Management and Technology tarafından verilen Sorumlu Liderlik Ödülü gibi birçok prestijli ödüle layık görülmüştür. Hong Kong Polytechnic Üniversitesi tarafından da Fahri Doktora unvanı ile onurlandırılmıştır.