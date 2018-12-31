Gübreye Yüzde 5 Ek İndirim Geliyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Gübrede yüzde 15 indirim aldık, üzerine yüzde 5 indirim de bu hafta geliyor. Yem üreticileriyle toplandık ama ne yazık ki orada bir gelişme sağlayamadık ama yem üreticilerimizden de çiftçimize destek olarak biraz daha maliyetine katlanıp, 2019 yılının daha bereketli geçmesini sağlamalarını istiyorum." dedi.

AK Parti Bolu İl Başkanlığında muhtarlarla bir araya gelen Pakdemirli, 24 Haziran'da yeni bir sisteme geçildiğini hatırlattı.

Türkiye'nin, parlamenter sistemin işlediği yıllarda çeşitli sorunlarla karşı karşıya kaldığını anlatan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Bugün bizi eleştiriyorlar ama 70'lerde bu millete layık görülen neler vardı. Her şeyin, yani temel ihtiyaç ne varsa hepsinin kuyrukları vardı. Bu kuyrukların yanında da şehir içlerinde terör ve anarşi vardı. Vatandaşlarımız, pırıl pırıl filiz gibi gençlerimiz birbirine düşmüş ve birbirlerini katlediyorlardı. 80'lere geldiğimizde ciddi bir umut filizlendi. Özal'ın gelişiyle bir gelişim rüzgarı almaya başladık. 90'lı yıllarda da yine Türkiye bir taraftan bir tarafa savruldu ve koalisyonlar dönemine tekrar geri dönmüş olduk. Özetle söyleyeceğim şey şu, Türkiye'nin, koalisyonsuz bir yönetim sistemine ihtiyacı vardı. Zamanında da Demirel'in, Özal'ın ve birçok liderin dile getirmiş olduğu başkanlık sistemine geçmiş olduk."

Türkiye'nin 2002 yılından sonra birçok alanda kendisini geliştirdiğini hatırlatan Pakdemirli, o tarihe kadar 6 bin kilometre bölünmüş yol yapılırken sonrasında 26 bin kilometre yol inşa edildiğini dile getirdi.

"Daha çok verimliliği arıyor olmamız lazım"

Pakdemirli, AK Parti hükümetleriyle sağlıkta, eğitimde ve birçok alanda yatırımların hayata geçirildiğine dikkati çekti.

Son yıllarda tarım alanında üreticiye verilen desteklerin arttığına işaret eden Pakdemirli, "2002 yılında verilen 1,9 milyar lira destek bugün 16 milyar lira olmuş. Ama 16 milyar lira olan destekle biz yüzde 20 civarında bitkisel üretimimizi birim olarak arttırabilmişiz. Hayvancılık alanında daha şanslıyız. Yüzde 100'lere varan bir artışımız var. Ama bitkisel üretim tarafında yüzde 20 büyümüşüz. Bundan sonraki 20 yılda gelecek çocuklarımızı, nesillerimizi büyüyebilmek için yüzde 50 büyümemiz lazım. Bu ev ödevini hep beraber STK'larla, ziraat odaları ile ve başta da köylümüzle, çiftçimizle bu ev ödevini yapıyor olmamız lazım. Daha çok verimliliği arıyor olmamız lazım." diye konuştu.

Pakdemirli, Türkiye'nin, dünyada ormanlarını koruyan en iyi ülkelerde biri olduğunu ifade etti.

Orman yangınına 15 dakikada müdahale etme performansına sahip olduklarının altını çizen Pakdemirli, "Bu alanda dünyada birinci durumdayız. İnanın Amerika dahil Avrupa dahil bize diyor ki 'siz nasıl bu yangınlara müdahale ediyorsunuz'. Bu gerçekten aşk meselesi, ağacı sevme meselesi." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, çiftçi ve üreticilerin kendilerinin en büyük danışmanları olduğunu ve onları her zaman dinlediklerini vurguladı.

Hazırladıkları Orkide Projesi'nden bahseden Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Orman köylülerinin işlendirilerek desteklenmesi projesi. Orman köylülerimize iş makinesi desteği, orman içinde uygun yerlerde tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştiricilerine destek olunması, meralarda ve orman içi açıklarda yem değeri yüksek bitkilerin ekilmesi ve bu vesile ile hayvancılığın desteklenmesi konusunda hem Bolu'da hem de Türkiye'de adımlar atacağız. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak 2 tane ana eksenimiz var. Bir tanesi üreticiyi korumak. Üretici başımızın üzerinde. Üretici ne diyorsa onu yapacağız. Üreticimize enflasyonun üzerinde bir gelir sağlıyor olmamız lazım ki bu üretim devam etsin. Üreticimizi koruyacağız ama aynı zamanda tüketiciyi de kollamamız ve pahalı ürünleri yedirmiyor olmamız lazım."

-Gübreye yüzde 5 indirim geliyor

Pakdemirli, Türkiye ekonomisinin 2019'da çok daha iyi olacağını dile getirdi.

Üreticiyi artan maliyetlerden korumaya çalıştıklarını aktaran Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Gübrede yüzde 15 indirim aldık, üzerine yüzde 5 indirim de bu hafta geliyor. Yem üreticileriyle toplandık ama ne yazık ki orada bir gelişme sağlayamadık ama yem üreticilerimizden de çiftçimize destek olarak biraz daha maliyetine katlanıp 2019 yılının daha bereketli geçmesini sağlamalarını istiyorum. Hayvancılık desteği 41 ilde devam ediyor. Burada yüzde 50 hibe desteğimiz olacak. Kırsal kalkınmaya destek için de 50 hayvancılık projesine 37 milyon lira vereceğiz atıl durumdaki 2 milyon hektar tarım arazisini işleyerek 13 milyar lira gelir artışı sağlayacağız. Destekleri söylediğim gibi 14,5 milyar liradan 2019 yılında 16,1 milyara çıkartıyoruz. Besicilere 80 milyon 80 milyon lira besi desteği ödemesi yapacağız. Bakanlık olarak 3 farklı alanda üreticilerimize toplam 971 milyon liraya varan bir destek ödemiş olacağız. "

CHP'nin laf siyaseti yaptığını savunan Pakdemirli, kendilerinin ise iş ürettiğini dile getirdi.

CHP'nin "Mart'ın sonu bahar" diye bir slogan çıkardığını aktaran Pakdemirli, "CHP hakikaten gayret edip bir şey yaptığı yok. Ama fazla heveslenmesinler 'Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır'. Milletin terazisi en iyi terazidir. Bu değerli milletimiz CHP'ye hak ettiğini inşallah Mart sonu itibarıyla verecektir. Her zamanki gibi." şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin buğday ve saman derdi yok"

Saman ithalatına yönelik eleştiriler olduğuna dikkati çeken Pakdemirli, sözlerini şöyle tamamladı:

"8-9 bin ton saman ithalatı yapılmış. Türkiye'nin ihtiyacı 66 milyon ton. Yani rakamsal olarak baktığımızda on binde bir. Bu tarz basit şeyler üzerinden siyaset yapmayalım. Türkiye, 17 milyar dolar ihracatı ve 12 milyar dolar ithalatı ile tarımda net ihracat fazlası veren bir ülkedir. En nihayetinde Hollanda hepimizin çok beğendiği Hollanda'nın 80 milyar dolar tarımsal ithalatı var. Şimdi Hollanda'yı gidip eleştiriyor muyuz. Çünkü aldığını satmasını biliyor. Bir ülkede ithalat da olacak. İhracat da olacak. Biz saman ithal etmiş olabiliriz. Ama bu ihtiyaçtan dolayı değil. Ülkeyi buğdaya muhtaç ettiniz. Bakıyorum rakamlara Türkiye'nin buğday ve saman derdi yok. Ama bu halktan kopuk CHP 1930'dan beri sizin ayağınıza gelmemiş ve memleketin problemlerini bilmiyor. Meseleleri bilmediği için böyle ucuz, safsata siyasetlerin üzerinden iş yapıyor. Bu CHP'nin yaptığı siyasetten bir şey olmaz. Bize tarihimizi unutturdular ve tarihimizden kopuk bir millet yetiştirdiler."

Toplantıya, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, AK Parti Bolu Milletvekilleri Arzu Aydın ve Fehmi Küpçü, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Fatih Metin, ilçe belediye başkanları da katıldı.

Kaynak: AA