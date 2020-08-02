Guatemala, Honduras ve Dominik Cumhuriyeti'nde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı Guatemala'da 1995'e, Honduras'da 1368'e, Dominik Cumhuriyeti'nde 1178'e yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı Guatemala'da 1995'e, Honduras'da 1368'e, Dominik Cumhuriyeti'nde 1178'e yükseldi.

Ülke basınlarında çıkan haberlere göre, Guatemala'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 36 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı can kaybı 1995'e çıkarken vaka sayısı da 327 artışla 51 bin 306'ya ulaştı.

Honduras'da ise son 24 saatte Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 31 artarak 1368'e, vaka sayısı ise 671 yükselişle 42 bin 685 oldu.

Karayip ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 8 kişi hayatını kaybederken ölenlerin sayısı 1178'e, vaka sayısı 828 artışla 72 bin 243'e çıktı.

Kaynak: AA