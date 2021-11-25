Guardiola'nın öğrencileri, Messi'yi sahadan sildi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın tüm sonuçları
Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Manchester City, sahasında Paris Saint-Germain'i 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla İngiliz devi gruptan lider olarak çıkmayı garantilerken, Messi ve arkadaşları da 2. olarak son 16'ya kaldı. Gecenin dikkat çeken diğer maçında ise Milan, deplasmanda Atletico Madrid'i 1-0 yendi ve 4 puanla 3. sıraya yükselerek son maçlara girilirken İspanyol devini sonuncu sıraya itti.
Şampiyonlar Ligi'nde 5. haftanın kapanış maçları nefes kesti. Avrupa'nın iki dev kulübü Manchester City ile Paris Saint-Germain'in karşı karşıya geldiği mücadelede sahadan mutlu ayrılan Pep Guardiola'nın öğrencileri oldu. Fransız devini 2-1 mağlup eden, Manchester City grubundan lider olarak çıkmayı garantiledi.
Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda ise Milan'ın deplasmanda Atletico Madrid'i 1-0 yenmesi tüm dengeleri değiştirdi. İtalyan devi 4 puana ulaşarak 3. sıraya yükseldi ve İspanyol devini geride bıraktı. Grupta Liverpool 15 puanla zirveye otururken Porto, 5 puanla 2. sırada yer alıyor.
İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın tüm sonuçları:
Club Brugge-Leipzig: 0-5
Manchester City-PSG: 2-1
Atletico Madrid-Milan: 0-1
Liverpool-Porto: 2-0
Beşiktaş-Ajax: 1-2
Sporting-Borussia Dortmund: 3-1
Inter-Shakhtar: 2-0
Sheriff-Real Madrid: 0-3
Dinamo Kiev-Bayern Münih: 1-2
Barcelona-Benfica: 0-0
Villarreal-Manchester United: 0-2
Young Boys-Atalanta: 3-3
Lille-Salzburg: 1-0
Sevilla-Wolfsburg: 2-0
Chelsea-Juventus: 4-0
Malmö-Zenit: 1-1
Haberler.com - Spor Haberleri