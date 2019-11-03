Grease: Olivia Newton-John'un giydiği siyah deri ceket ve tayt pantolon 405 bin 700 dolara satıldı
Avustralyalı şarkıcı ve aktris Olivia Newton-John'un 1978 yapımı unutulmaz Grease filminde giydiği siyah deri ceket ve tayt pantolon, Los Angeles'ta yapılan bir açık artırmada 405 bin 700 dolara (2 milyon 318 bin Türk Lirası) satıldı.
Avustralyalı şarkıcı ve aktris Olivia Newton-John'un 1978 yapımı unutulmaz Grease filminde giydiği siyah deri ceket ve tayt pantolon, Los Angeles'ta yapılan bir açık artırmada 405 bin 700 dolara (yaklaşık 2 milyon 318 bin Türk Lirası) satıldı. Satış John Travolta fiyatı, tahmin edilen fiyatın iki katından fazla.
Açık artırmada satılan kıyafetler müzikalde, Newton-John'un, "Ortaokul öğrencisi bir kız çocuğundan seksi Sandy'e" dönüşünü simgeliyordu.
Newton-John bu kıyafetleri, John Travolta ile düet yaptığı "You're the One That I Want" (Sensin Benim İstediğim) adlı şarkıyı söylerken giymişti.
Alıcının kimliği ise açıklanmadı.
Açık artırmada satılanlar arasında Newton-John, Travolta ve diğer oyuncuların imzaladığı Grease posteri, Newton-John'un Grease'in Los Angeles'taki premiyerinde taktığı aksesuar ve diğer oyuncuların Newton-John'a verdiği pembe bir ceket de bulunuyor.
Beverly Hills'teki açık artırmada, deri ceket ve tayt pantolan dahil 500 parça kıyafet ve eşya satıldı, toplam 2 milyon 400 bin dolar (yaklaşık 13 milyon 710 bin Türk Lirası) gelir elde edildi.
Para, Olivia Newton-John'un ülkesinde Melbourne'de inşa ettiği kanser tedavi merkezi için kullanılacak.
71 yaşındaki İngiltere doğumlu şarkıcı ve aktris, yıl içinde 1992'den bu yana üçüncü kez göğüs kanseriyle mücadele ettiğini açıklamıştı.