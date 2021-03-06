Göztepe zincir kıracak

Spor Toto Süper Lig'de hafta içi mesaisinde Aytemiz Alanyaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Göztepe, pazartesi günü evinde oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanırken, sarı-kırmızılılar rakibini hiç yenemedi. Süper Lig'de B.B Erzurumspor'la 4'üncü randevusuna çıkacak olan Göz-Göz, oynadığı 3 maçta 2 mağlubiyet, 1 beraberlik elde etti. İki takım ilk olarak 2018-2019 sezonunda kozlarını paylaştı. O sezonun ilk yarısında Erzurum'da oynanan maçı Göztepe 2-1 kaybetti.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki randevudan da 1-0 mağlup ayrılan Göztepe kılpayı kümede kaldı. B.B Erzurumspor ise 2018-2019'da Süper Lig'e veda etti. Bu sezonun ilk yarısında Kazım Karabekir Stadı'ndaki karşılaşma ise 1-1 beraberlikle sona erdi. Oynadığı son 4 müsabakada hanesine 10 puan yazdıran Göztepe'nin teknik direktörü Ünal Karaman, evlerinde kayıp yaşamak istemediklerini söyledi. Karaman, "Her maça ciddiyetle hazırlanıyoruz. Çıkışımızı sürdürmek için elimizden gelen en iyi mücadeleyi sergileyeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ