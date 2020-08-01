Göztepe'de gergin bekleyiş SÜPER Lig'de geçen yıldan beri devir olacağı iddiaları kesilmeyen Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil'in ilk kez sessizliğini bozarak, "Masada bizi ciddi inceleyenler var.

SÜPER Lig'de geçen yıldan beri devir olacağı iddiaları kesilmeyen Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil'in ilk kez sessizliğini bozarak, "Masada bizi ciddi inceleyenler var. Göztepe'yi daha değişik ellerin yönetimine devretmeye hazırım" açıklamasını yapmasının ardından taraftarlar arasında gergin bekleyiş başladı. Başkan Sepil, henüz resmi olarak biten bir süreç olmadığını, devrin zaman alabileceğini, bu zaman zarfında tüm görevlerini yerine getireceğini belirtirken, taraftarlar açıklamayı ve Sepil'in kararını farklı şekillerde yorumladı.

Bazı taraftarlar kulübe 6 yılda tesisleşme ve sportif başarı anlamında çağ atlatan Mehmet Sepil'in yönetimi devretmemesini isterken, bazı taraftarlar ise Süper Lig'de şampiyonluğa oynayıp Avrupa'da ses getirecek bir Göztepe hedefine güçlü bir yabancı grup yönetiminde ulaşılabileceğini savundu. Kararının kolay kolay değişmeyeceği vurgusunu yapan Mehmet Sepil, devir sürecinin 1 yılı aşabileceğini belirtmişti. Beto, Castro, Jerome, Reis gibi kadrosunun önemli oyuncularıyla vedalaşan Göztepe, sezon öncesi takım yenilenirken hem transfer sürecini, hem de yönetimin devriyle ilgili haberleri bekleyecek.

6 YILIN 3'Ü SÜPER LİG'DEGöztepe, Mehmet Sepil'in başkanlığı döneminde 6 sezonun 3'ünü Süper Lig'de geçirdi. Doğma büyüme Göztepeli olup yıllarca ABD'de yaşayan, yurt dışında petrol şirketi bulunan Mehmet Sepil, kulübü 2014 yılında Hüseyin Altınbaş'tan 2. Lig'de devraldı. Sepil yönetiminde aynı sezon 2. Lig'de şampiyonluk yaşayan Göz-Göz, 2017'de 1. Lig'de Antalya'da Eskişehirspor'la oynadığı Play-Off finalini seri penaltılarla kazanıp 14 yıl sonra Süper Lig'e döndü. Süper Lig'de 3 yıldır küme düşmeden yer alan sarı-kırmızılılar, Sepil yönetiminde tesisleşmede tarihi hamleler yaptı. Altınbaş döneminde inşaatı başlayıp bitme aşamasına gelen Urla Adnan Süvari Tesisleri'ni tamamlayan Sepil, kulübe Gürsel Aksel Tesisleri'nin yerine 95 yıllık tarihindeki ilk stadı olup TOKİ'nin 219 milyon TL ihale bedeliyle yaptırdığı Gürsel Aksel Stadı'nı kazandırdı. Sepil, bu süreçte Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı'nda da başkanlığa seçildi.TÜRKİYE'DE İLKLERDENTürkiye'nin ilk şirketleşen kulüplerinden olan Göztepe, 1997 yılında Dinç Bilgin döneminde şirketleşti. 1999 yılında 17 yıl sonra Süper Lig'e dönen sarı-kırmızılılar, inişli çıkışlı grafiğin ardından 2003 yılında düşerek en zorlu yıllarına başladı. Efsane kulüp, 2003-2007 yılları arasında sürekli değişen başkanlar, transfer yasakları ve harabe haline gelen tesisleriyle amatör kümeye kadar geriledi. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun 2007'de Altınbaş Holding'e devrettiği İzmir temsilcisi, Altınbaş döneminde basamakları tek tek çıkıp 1. Lig'e kadar ulaşsa da 2013'te tekrar küme düştü. Mehmet Sepil, kulübü 2014'te sürpriz bir şekilde devralıp Süper Lig hedefine ulaştırırken 6 yılda tesisleşme hamleleriyle de değerini kat kat artırdı.

Kaynak: DHA