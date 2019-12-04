Görme ve bedensel engelli Berna'yı umre heyecanı sardı

04.12.2019 12:02 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:37

Erzurum'da devlet korumasında olan ve İl Müftülüğünce bedensel engelliler arasında düzenlenen dini bilgiler yarışmasında birincilik kazandığı için umre ile ödüllendirilen Berna Deligöz, kutsal topraklara gitmek için gün sayıyor.

Aziziye ilçesinde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hizmete konulan Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören Berna Deligöz (19), haftada 3 gün 3 saat Kur'an hocası Ayyüce Yağar'dan hafızlık dersi alıyor.

Hocasının okuduğu ayetleri tekrar ederek talim yöntemiyle ezberlemeye çalışan Deligöz, ders gördüğü günlerde günlük 1 sayfa ezberliyor.

Azmi, başarısı ve kararlığıyla dikkati çeken Deligöz, 1 yıl içinde Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezberleyip hacca gitmek istiyor.

Bir süre önce İl Müftülüğünce bedensel engelliler arasında düzenlenen dini bilgiler yarışmasında birincilik kazandığı için umre ile ödüllendirilen Deligöz'ün tek hayali, hacca gidip Kur'an-ı Kerim'i orada okumak.

Deligöz'e Kur'an-ı Kerim öğreten Ayyüce Yağar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Deligöz'ün Kur'an-ı Kerim'i görmeden öğrendiğini belirterek, "Yaklaşık 4 aydır Berna ile çalışıyoruz. Berna'nın gözleri görmüyor ve bedensel engelli. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim'i okuyamadığı için talim yöntemiyle ezber yapıyoruz. Ben ayetleri okuyorum Berna da tekrar ederek ezberliyor." dedi.

Berna Deligöz'ün 4 aylık sürede Kur'an-ı Kerim'deki 30 cüzden 3'er sayfa ezber yaptığını ifade eden Yağar, Deligöz'e Kur'an-ı Kerim'in yanı sıra dini bilgiler ve tecvit eğitimi de verdiğini aktardı.

Yağar, Berna'nın okul gibi diğer eğitimleri nedeniyle haftada 3 gün Kur'an dersi yaptıklarını anlatarak, "Berna çok güzel ilerliyor ve çok kolay ezber yapabiliyor. Gözleri gören insanlardan biraz daha üstünde zekası var ve hafızası çok kuvvetli, hedefimiz 1 yıl içinde tamamen Kur'an-ı Kerim'i ezberlemesi." diye konuştu.

"Kör olan kalplerdir, gözler asla kör olmaz"

Yağar, "Kur'an-ı Kerim'de 'Ancak kör olan kalplerdir, gözler asla kör olmaz' diye ayet var. Engelli bireyler bizim için çok önemli. Berna Deligöz İl Müftülüğünce düzenlenen dini bilgi yarışmasında da kendini çok güzel ispatladı ve 19 Aralık'ta umreye gidecek." ifadelerini kullandı.

"Kur'an okumak çok hoşuma gidiyor"

Berna Deligöz de Kur'an-ı Kerim'i okumayı ve ezberlemeyi çok sevdiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Kur'an okumak çok hoşuma gidiyor. Yakında umreye gideceğim ve orada Kur'an-ı Kerim okuyacağım. Peygamberimizin kabrini görmek, hafızlığım bittiğinde de hacca gitmek istiyorum. Kur'an-ı Kerim'i ezberlerken hiç zorlanmıyorum. Peygamberimiz 'hafızlar cennette melekler ile olacak' buyuruyor, ben de hafız olup cennette melekler ile olmak istiyorum"

Berna Deligöz, Merkez Müdürü Mehmet Polat ile hocalarına ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA