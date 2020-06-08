Görele'de "Katip Şadi Kültür Merkezi" projesi için DOKA'ya başvuru yapıldı Göreleli ünlü kemençe sanatçısı Katip Şadi adına hazırlanan "Katip Şadi Kültür Merkezi" projesi için Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'na (DOKA) başvuruldu.

Göreleli ünlü kemençe sanatçısı Katip Şadi adına hazırlanan "Katip Şadi Kültür Merkezi" projesi için Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'na (DOKA) başvuruldu.

Görele Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Derekuşçulu köyündeki okula yapılması planlanan Katip Şadi Kültür Merkezi projesinin tamamlanarak DOKA'ya müracaatının yapıldığını söyledi.

Projede amaçlarının kemençenin yaşayan üstadı Katip Şadi'nin adını yaşatmak ve diğer kemençe sanatçılarını yeni nesillere tanıtmak olduğunu belirten Ermiş, şöyle devam etti:

"Katip Şadi'nin doğduğu köy olan Derekuşçulu köyümüzde, öğrenci azlığı nedeniyle eğitim öğretime kapalı olan ve bahçesiyle beraber 1200 metrelik arsada bulunan eski okul binasını, projelendirme çalışmasıyla 'Katip Şadi Kültür Merkezi' olarak halkımızın ve turizmin hizmetine sunmak için projemizi tamamlayarak DOKA'ya müracaatımızı yaptık."

Projenin hibe desteği kazandığı takdirde 1 yıl içerisinde tamamlanabileceğini aktaran Ermiş, "Proje kapsamında, Katip Şadi başta olmak üzere kemençe üstatlarının balmumu heykelleri, dijital tanıtım izleme odası, satış yeri, mutfak, kemençe yapımı ve kursları olacaktır." dedi.

Kaynak: AA