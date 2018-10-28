Gönüllüler Köy Okullarına Yardım Taşıyor

Gönüllüler Güneydoğu Anadolu'da ki köy okullarına yardım taşıyorlar.

Bir birinden bağımsız farklı projeler yürüten gönüllü kişilerin bir araya gelerek oluşturdukları "Bir Çocuk Gülsün Yeter "isimli projesi ilk etabını Mardin'den başlattı. Mardin Valiliği ve Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınan yasal izinler doğrultusunda çalışmalarına başlayan gönüllüler 23 Ekim 2018 tarihinde Mardin'de buluştular. Türkiye'nin birçok bölgesinden toplanan malzemeler Mardin Belediyesi"Mardin Masa" Hizmet Binasında toplandı. Gönüllüler ve Mardin Masa personelleri tarafından yardım malzemeleri sayımlar yapıldıktan sonra paketlenme sürecinden sonra ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 24 Ekim sabahı köy okulları için yola çıktı. Nusaybin, Savur, Ömerli, Artuklu, Derik, Mazdağı gibi bir çok bölgede ki köy okullarına yardım ulaştırmayı başaran gönüllülere Mardin Masa Lojistik ve personel desteği sağladı. Bir birinden bağımsız olan gönüllülerden oluşan ekiplerle birçok farklı projede yer alan Ufuk Tan Keleş,11 yıldır köy okullarına kütüphane kurmakta köy okullarında okuyan öğrencilerin en az şehirde ki öğrencilerle aynı imkanlarda eğitim almasını sağlamak için projeler üretiyor.

Keleş, Mardin'e kısa bir zaman diliminde tekrar geleceğini ve farklı projeler ile yer alacağını dile getirdi. Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonuna (Taşpakon) Bağlı Karadeniz Aşçılar ve Pastacılar Federasyon Üyesi (Karapafed) Zonguldak Aşçılar ve Pastacılar Dernek Başkanı (ZAPADER) Türkiye Geneli Taşpakona Bağlı Kadın Kolları As Başkanı Begüm Uzun, "Köy okullarıyla ilgili desteklerimizin devamını sürdüreceğiz. En yakın sürede Mardin ve diğer illerde ihtiyacı olan tüm okullarımızı ziyaretlerimize devam edeceğiz" derken, özel bir okulda Sınıf Öğretmen olarak görev yapan Eyüp Aba ise "Köy çocuklarını yakından tanıyorum. Bu konuda bir öğretmen olarak elimizden gelenin en iyisini yapmak için var gücümüze yeni bir projeye imzalar ama gayretindeyiz "diye konuştu.

Mardin Etabı sonrası tekrar yeni köy okulları için çalışmalara devam eden gönüllüler grubu gittikleri köylerde büyük bir coşku içerisinde karşılanıyorlar. - ZONGULDAK