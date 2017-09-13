Gölpazarı'nda, "Emtia ve Hayvan Panayırı"

Gölpazarı ilçesinde, geleneksel olarak her yıl düzenlenen "Emtia ve Hayvan Panayırı" başladı.



Gölpazarı Belediye Başkanı Vedat Kazıcı, etkinlikle ilgili bilgi verdi.



Panayırın 66 yıldır düzenlendiğini ve geleneksel olarak devam ettiğini söyleyen Kazıcı, "Her yıl Eylül ayının 1'inde başlayan panayırımız bu yıl kurban bayramına denk geldiği için ayın 12'sine alındı. 5 gün süren etkinlikte, lunapark, sebze ve kıyafet pazarları kuruldu." dedi.



Çevredeki il ve ilçelerden gelen esnafların panayırda sergi açtıklarını belirten Kazıcı, "Panayırımız, vatandaşların yıl boyunca çalışıp harmanı kaldırdıktan sonra kendileri için bir şeyler yapma fırsatı buldukları, eğlendikleri, çevre ve köylerle ilçe merkezdeki ve dışarıdan gelen insanlarla bir araya gelip buluştukları ve bize geçmişimizi, çocukluğumuzu ve yaşanmışlıklarımızı hatırlatan bir etkinlik. Bu anlamda dışarıda yaşayan tüm hemşehrilerimiz için tıpkı bayramlarda olduğu gibi doğduğu topraklara ziyaret için önemli bir gün." diye konuştu.