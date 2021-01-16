Göller Yaylası'nda kar keyfi
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Göller Yaylası'nda kar keyfi

16.01.2021 09:18 | Son Güncelleme: 16.01.2021 09:25
Göller Yaylası'nda kar keyfi

ADANA'nın Kozan ilçesindeki Göller Yaylası'nda etkili olan karla birlikte dışarı çıkan vatandaşlar, kar topu oynayıp eğlendi.

ADANA'nın Kozan ilçesindeki Göller Yaylası'nda etkili olan karla birlikte dışarı çıkan vatandaşlar, kar topu oynayıp eğlendi. Bazı kişiler ise karla kaplı zeminde motosiklet sürdü.

İlçedeki yüksek rakımlı yerlere kar yağmasıyla birlikte merkeze 50 kilometre uzaklıktaki Göller Yaylası'na giden vatandaşlar, sokak yasağı öncesi gönüllerince eğlenip, kar manzarasını izledi. Aileler, çocuklarıyla kar topu oynayarak eğlendi. Bir arkadaş grubu ise karlı zeminde motosiklet sürdü. Kış mevsiminin etkisini göstermesiyle birlikte hayvancılıkla uğraşanlar da koyun ve keçilerini yayladan indirip köylere göçe başladı. 

Kar topu oynayarak keyifli dakikalar geçirdiklerini belirten Gökhan Sevgili "Yılın ilk karı yağdı. Muhteşem bir görüntüsü var. Ailecek geldik. Her yer çok güzel" dedi. Süleyman Aydoğan ise sokağa çıkma kısıtlaması öncesi kuzenleriyle bölgede vakit geçirmeye geldiklerini belirtti. 

Göller Yaylası'nda hayvancılıkla ilgilenen Oğuzhan Küçükcan da, "Burada hayvanlarımla yaşıyordum. Kış gelip, kar bastırınca hayvanlarımızı alıp kışı geçireceğimiz Akçalıuşağı'na gidiyoruz. Kar yağdı, havalar soğuyunca don oldu mecburen buradan ayrılmak zorunda kaldık" diye konuştu. 


Göller Yaylası'nda kar keyfi
Göller Yaylası'nda kar keyfi
Göller Yaylası'nda kar keyfi
Göller Yaylası'nda kar keyfi
Göller Yaylası'nda kar keyfi
Göller Yaylası'nda kar keyfi
Göller Yaylası'nda kar keyfi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali GÖKDAL

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