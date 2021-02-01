Gölbaşı'nda kar nedeniyle kapanan köy yolları açılıyor
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Gölbaşı'nda kar nedeniyle kapanan köy yolları açılıyor

01.02.2021 15:15 | Son Güncelleme: 01.02.2021 15:18
Gölbaşı'nda kar nedeniyle kapanan köy yolları açılıyor

Gölbaşı ilçesinde, Köylere Hizmet Götürme Birliği ve İlçe Özel İdare ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarında çalışmalarını sürdürüyor.

Gölbaşı ilçesinde, Köylere Hizmet Götürme Birliği ve İlçe Özel İdare ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarında çalışmalarını sürdürüyor.

Mutlu Köksal, yazılı açıklamasında, kapanan yolları ulaşıma elverişli hale getirmek üzere çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Özellikle dün gece başlayıp sabaha kadar yoğun bir şekilde yağan kar yağışı nedeniyle bazı yolların kullanılamadığını aktaran Köksal, "Şuan itibariyle kapanan 19 köyümüzün yolunu ulaşıma açtık. 11 köyümüzde ise çalışmalarımız devam etmektedir. Kısa bir süre içerisinde de kalan 11 köyümüzdeki kar temizleme çalışmalarımızı tamamlayıp yeniden yolların hizmete açmak istiyoruz. " ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi

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