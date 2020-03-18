Gölbaşı ilçesinde esnaflar iş yerlerini dezenfekte ediyor
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Çin Halk Cumhuriyeti, fahrettin koca, Adıyaman, İtalya, Güncel

Gölbaşı ilçesinde esnaflar iş yerlerini dezenfekte ediyor

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde korona virüs salgınına karşı esnaflar iş yerlerini dezenfekte ediyor.

18.03.2020 13:28 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:28
Gölbaşı ilçesinde esnaflar iş yerlerini dezenfekte ediyor

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde korona virüs salgınına karşı esnaflar iş yerlerini dezenfekte ediyor.


Gölbaşı esnafları Çin ve İtalya'da etkisini gösteren korona virüs hastalığına karşı alınan tedbirleri artırdı. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın Türkiye'de korona virüs görüldüğünü açıklamasıyla birlikte harekete geçen esnaflar iş yerlerini ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemlerine başladı. Her lokasyon da gerçekleştirilen işlem özel koruma kıyafetli ve maskeli görevliler tarafından yapıldı.


Esnaflardan Deniz İşler, "İlçe halkımıza hizmet vermeye devam ediyoruz, temizliğe ve hijyene büyük önem veriyoruz. İş yerlerimizi dezenfekte ederek halkımıza sağlıklı bir alışveriş ortamı sunmaya çalışıyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

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