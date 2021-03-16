Gölbaşı ilçesinde ağaçlar budanıyor

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi ilçe merkezinde bulunan ağaçların bakım ve budama çalışmalarına başladı.

Belediye ekipleri havaların düzelmesiyle birlikte ilçe genelinde ağaçların bakım ve budama çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, bir yandan parklarda ve yeşil alanlarda bakım çalışmalarına devam ederken, bir yandan da ağaç budama işlemlerini sürdürüyor. Gerçekleştirilen işlemler kapsamında, ağaçların daha sağlıklı bir şekilde büyümesi sağlanıyor. Ağacın ömrünün uzatılması, estetik görüntüsünün ve hastalıklara karşı direncinin arttırılması amacıyla yapılan budama çalışmaları kapsamında, vatandaşlardan gelen taleplerde değerlendirilerek budamaya uygun bulunan ağaçlar budanıyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı