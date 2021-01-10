Bozcaada ile Gökçeada seferlerine fırtına engeli
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Bozcaada ile Gökçeada seferlerine fırtına engeli

10.01.2021 14:49 | Son Güncelleme: 10.01.2021 15:18

Bozcaada ile Gökçeada seferlerine fırtına engeli Çanakkale'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle Bozcaada ile Gökçeada'ya yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

Bozcaada ile Gökçeada seferlerine fırtına engeli

ÇANAKKALE - Çanakkale'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle Bozcaada ile Gökçeada'ya yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege'de meydana gelebilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli- Bozcaada hattındaki tüm feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu. GESTAŞ A.Ş.'den yapılan açıklamada, "11 Ocak Pazartesi günü olumsuz hava koşullarından dolayı, Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarında tüm seferlerimiz iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Bozcaada ile Gökçeada seferlerine fırtına engeli
Bozcaada ile Gökçeada seferlerine fırtına engeli
Bozcaada ile Gökçeada seferlerine fırtına engeli
Bozcaada ile Gökçeada seferlerine fırtına engeli

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UTKU YAŞAR CÜCE

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