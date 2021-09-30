Gökçeada feribot hattında fırtına nedeniyle yarın sefer yapılamayacak - Haberler
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Gökçeada feribot hattında fırtına nedeniyle yarın sefer yapılamayacak

AA / Burak Akay - Haberler | Güncel
Gökçeada feribot hattında fırtına nedeniyle yarın sefer yapılamayacak

Kabatepe ile Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.

ÇANAKKALE (AA) - Kabatepe ile Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgede beklenen fırtına nedeniyle yarınki Kabatepe-Gökçeada seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyredeceği bildirildi.

Gökçeada feribot hattında fırtına nedeniyle yarın sefer yapılamayacak

Gökçeada feribot hattında fırtına nedeniyle yarın sefer yapılamayacak

Gökçeada feribot hattında fırtına nedeniyle yarın sefer yapılamayacak

Gökçeada feribot hattında fırtına nedeniyle yarın sefer yapılamayacak

Gökçeada feribot hattında fırtına nedeniyle yarın sefer yapılamayacak

Gökçeada feribot hattında fırtına nedeniyle yarın sefer yapılamayacak

Gökçeada feribot hattında fırtına nedeniyle yarın sefer yapılamayacak

AA / Burak Akay - Son Dakika Haberleri
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Haber: Gökçeada feribot hattında fırtına nedeniyle yarın sefer yapılamayacak - Haberler
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