Gökçeada feribot hattında fırtına nedeniyle yarın sefer yapılamayacak
AA / Burak Akay - Haberler | Güncel
Kabatepe ile Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.
ÇANAKKALE (AA) - Kabatepe ile Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgede beklenen fırtına nedeniyle yarınki Kabatepe-Gökçeada seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.
Açıklamada, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyredeceği bildirildi.