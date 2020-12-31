Gökçeada feribot seferlerinden 4'ü fırtına nedeniyle iptal edildi

Kuzey Ege'de fırtına, Çanakkale'de deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, bölgede etkili olan fırtına nedeniyle bugün Kabatepe'den Gökçeada'ya 15.00 ve 19.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye 13.00 ve 17.00 saatlerindeki seferler iptal edildi.

Diğer seferler tarifede belirtildiği saatlerde gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay