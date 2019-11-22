GMİS Yönetim Kurulu: "Öğretmenler Günü kutlu olsun"

22.11.2019 16:50 | Son Güncelleme: 22.11.2019 16:55

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Yönetim Kurulu adına bir mesaj yayınlayarak 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.



Mesaj şöyle;



"Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü kutluyoruz. Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm öğretmenlerimizi sevgi, saygı ve şükranla anıyoruz. Öğretmenlik; gece gündüz demeden günün 24 saati hayatın her alanında insana görev ve sorumluluk yükleyen, topluma örnek olmayı gerektiren dünyanın en kutsal mesleklerinden biridir. Öğretmenlerimize duyduğumuz sevgi, saygı; onların emeğinin, fedakarlığının karşılığıdır. Hepimizin öğretmenlerimize karşı borcu ve sorumluluğu vardır. Onların mutluluğu ülkemizin geleceğini aydınlatacaktır. Ülkemizin ve dünyanın geleceğini şekillendiren öğretmenlerimizin ekonomik ve sosyal sorunlarını çözmek, onların daha sağlıklı şartlarda ve daha iyi koşullarda görev yapmalarını sağlamak zorundayız. Biz Genel Maden İşçileri Sendikası olarak değerli öğretmenlerimizin sendikal mücadelelerine her zaman destek olduk, olmaya da devam edeceğiz. Sevgiyle, şefkatle, emekle bu kutsal görevi yerine getiren, ülkemizi aydınlık yarınlara taşımak için canla başla çalışan tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA