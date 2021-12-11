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Giresunspor yarın deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak

Giresunspor yarın deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak
AA / Gültekin Yetgin - Haberler | Spor

GZT Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.

ADANA (AA) - GZT Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.

Yeni Adana Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Son maçında konuk ettiği Vavacars Fatih Karagümrük'ü 3-1 yenen GZT Giresunspor, 19 puanla 12. sırada bulunuyor.

Ligde üst üste üç maçını da kazanan Karadeniz temsilcisi, Adana Demirspor karşısında da çıkışını devam ettirmek istiyor.

GZT Giresunspor'da sakatlığı bulunan savunma oyuncusu Douglas Bacelar ve sağ diz ön çapraz bağı kopan Erol Can Akdağ dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Bugün hava yoluyla saat 12.00'da Adana'ya gidecek yeşil-beyazlı takım, kapma girerek maç saatini bekleyecek.

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AA / Gültekin Yetgin - Spor Haberleri

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