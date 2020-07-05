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Giresunlu çiftçilerin ÇKS başvuru süresi uzatım talebi

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, 30 Haziran'da sona eren Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuru sürecinin uzatılmasını istediklerini belirtti.

Giresunlu çiftçilerin ÇKS başvuru süresi uzatım talebi
05.07.2020 13:19 | Son Güncelleme: 05.07.2020 13:22

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, 30 Haziran'da sona eren Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuru sürecinin uzatılmasını istediklerini belirtti.

Karan, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birçok çiftçinin ÇKS başvurularını yapamadıklarını belirtti.

Süre uzatımı isteklerini aktaran Karan, şunları kaydetti:

"Koronavirüs salgını nedeniyle il dışında ve yurt dışında yaşayan fındık üreticileri başta olmak üzere köylerde ikamet eden üreticilerimizin birçoğu alan bazlı gelir desteği için çiftçi kayıt sistemine kayıt yaptıramadı. Başvurusunu yaptırmayan bu üreticilerimiz 2020 yılı alan bazlı gelir desteğinden faydalanamayacak. Kovid-19 salgını göz önünde bulundurularak, bu üreticilerimizin mağduriyetinin giderilmesi noktasında alan bazlı gelir desteği başvurularının en az hasat sonuna, yani 31 Ağustos'a kadar uzatılmasını bekliyor ve talep ediyoruz."

Kaynak: AA

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