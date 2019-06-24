Giresun LGS sıralamasında yükseldi

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı 2019 Liselere Giriş Sistemi (LGS) öğrenci performans raporuna göre Giresun'un genel puan sıralamasında Türkiye 8'incisi olduğunu bildirdi.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, Giresun'un LGS sonuçlarını değerlendirdi.

LGS alt testlerde ve yerleştirmeye esas puan ortalamalarında Giresun'un Türkiye ortalamasının üstünde yer aldığını belirten Öztürk, şu bilgileri verdi:

"Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre Giresun ili LGS performansı, Türkçe dersi ortalaması ile Türkiye 2'nciliği, matematik dersi ortalaması ile Türkiye 8'inciliği, fen bilimleri dersi ortalaması ile Türkiye 3'üncülüğü, inkılap tarihi ve Atatürkçülük dersi ortalaması ile Türkiye 2'nciliği, din kültürü ve ahlak bilgisi dersi ortalaması ile Türkiye 2'nciliği ve yabancı dil dersi ortalaması ile Türkiye 4'üncülüğü ile sonuçlanmıştır."

Öztürk, sonuçların Giresun açısından son derece dikkat çekici olduğunu ve ortaya çıkan başarıdan dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın bu başarılarını görmek bizleri çok mutlu etti. Giresun, 2018 yılı Liselere Giriş Sınavı genel puan sıralaması istatistiklerinde 49. sırada yer alırken, 2019 yılı Liselere Giriş Sınavı genel puan sıralaması istatistiklerinde 8. sıraya yükselmiş bulunuyor. Giresun'a yakışır bir sonuç. Öğretmenlerimizin bu başarıdaki emekleri, özverili çalışmaları ve çocuklarımızın yetiştirilmesinde gösterdikleri hassasiyet ilimiz genelinde aldığımız bu güzel sonuçla nihayetlenmiştir."

Bu başarıda öncelikle öğretmenler, okul idareciler, eğitim camiasında çalışan herkesin büyük katkısı olduğunu vurgulayan Öztürk, bu vesileyle Giresun eğitimine katkı sunan tüm okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve tüm Milli Eğitim camiasını tebrik etti.

Kaynak: AA