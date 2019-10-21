Giresun'daki şiddetli yağış

21.10.2019 15:22

Giresun'un Eynesil ve Görele ilçelerinde dün etkili olan şiddetli yağış dolayısıyla meydana gelen hasarların giderilmesi çalışmaları sürüyor.

Eynesil ve Görele kaymakamlıkları ile Giresun İl Özel İdaresine ait iş makineleri, kapanan grup yollar ve köy yollarının büyük kısmında oluşan heyelanları temizleyerek yeniden ulaşıma açılmasını sağladı.

Halen ulaşım sağlanamayan bölgelerde ise ekiplerin heyelan temizliklerinin devam ettiği bildirildi.

Öte yandan Görele ilçesine bağlı Kırıklı köyünde meydana gelen heyelanda, Muammer Şişman'a ait ev yıkılmaktan kıl payı kurtuldu.

Şişman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün tüm gün etki gösteren aşırı yağış nedeniyle evinin karşısındaki araziden kopan taş ve toprak yığının evi için tehlike oluşturduğunu söyledi.

Şişman, "Evde eşimle birlikteydik. Dün akşam saatlerinde büyük bir gürültü ile taş ve toprak yığını yola düştü. Birkaç metre ile evimiz heyelanda yıkılmaktan kurtuldu." dedi.

Kaynak: AA