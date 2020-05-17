Giresun'da Vefa Sosyal Destek Grupları 17 bin 715 kişinin ihtiyaçlarını karşıladı
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Giresun'da Vefa Sosyal Destek Grupları 17 bin 715 kişinin ihtiyaçlarını karşıladı

Giresun'da, Vefa Sosyal Destek Gruplarınca 17 bin 715 vatandaşın ihtiyaçlarının karşılandığı bildirildi.

Giresun'da Vefa Sosyal Destek Grupları 17 bin 715 kişinin ihtiyaçlarını karşıladı
17.05.2020 10:42 | Son Güncelleme: 17.05.2020 10:42

Giresun'da, Vefa Sosyal Destek Gruplarınca 17 bin 715 vatandaşın ihtiyaçlarının karşılandığı bildirildi.

Giresun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturulan Vefa Sosyal Destek Gruplarının 22 Mart'ta faaliyetlerine başladığı belirtildi.

Açıklamada, 22 Mart-13 Mayıs tarihleri arasında 112'ye 1493, 155'e 8 bin 929 ve 156'ya 7 bin 293 olmak üzere toplam 17 bin 715 arama gerçekleştirildiği ifade edilerek, destek gruplarının bu vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladığı kaydedildi.

Valilik ve kaymakamlıklar koordinasyonunda çalışmalarını sürdüren grupların 53 günde büyük vefa örneği gösterdiği vurgulanan açıklamada, şunlar aktarıldı:

"112, 155, 156 ve diğer numaralar üzerinden ihtiyaçlarını bildiren, bu kapsamdaki vatandaşlarımızın talepleri polis, jandarma, bekçi, AFAD personeli, öğretmen, din görevlileri gibi kamu çalışanlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının gönüllüleri tarafından anında karşılanarak evlerine götürülüyor."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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