Giresun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kadın tutuklandı
Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak - Haberler | Güncel
Giresun'da, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kadın tutuklandı.
Giresun'da, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kadın tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda M.N'yi gözaltına aldı.
Zanlının üst aramasında 2,9 gram metamfetamin ve 51,2 gram bonzai ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak