Giresun'da TMO fındık alımlarına başladı
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Giresun'da TMO fındık alımlarına başladı

Giresun'da TMO fındık alımlarına başladı
Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak - Haberler | Ekonomi

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Giresun'da 2021 ürünü fındık alımına başladı.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Giresun'da 2021 ürünü fındık alımına başladı.

Hazırlıklarını tamamlayan ofis, batı bölgesinde merkezde Giresun Ticaret Borsası (GTB) lisanslı depo üzerinden, doğu bölgesinde de Tirebolu ilçesinde ürün alıyor.

TMO, önceden randevu alan üreticilerden Giresun kalite fındığın kilogramını 27, levant kaliteyi 26,5 ve sivri kaliteyi 25,5 liradan alıyor.

Ofise fındık teslim etmek için randevu alan üreticiler, sabah saatlerinden itibaren Giresun Ticaret Borsası (GTB) lisanslı deposuna gelmeye başladı.

Çiftçi Mustafa Yılmaz, AA muhabirine, önceki yıllarda da ofise ürün teslim ettiğini, bu sezonda yine tercihini kurumdan yana kullandığını söyledi.

TMO'nun fiyatının, piyasaya göre daha yüksek olduğunu aktaran Yılmaz, yaklaşık 1,5 ton fındığımı ofise teslim edeceğini dile getirdi.

Üretici Ahmet Günaydın da TMO'nun 27 liradan fındık aldığını ve bu fiyatın kendisini memnun ettiğini belirterek "Geçtiğimiz yıl da ürünümü ofise vermiştim. Bu yıl için açıklanan 27 liralık fiyat gayet iyi ve bu nedenle TMO'yu tercih ettim. Alımlar da gayet güzel bir şekilde gerçekleşiyor. Görevlilerin bize olan ilgileri de gayet güzel." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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