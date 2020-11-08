Giresun Belediyesinden 18 ayda altyapıya 40 milyon liralık yatırım
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Giresun Belediyesinden 18 ayda altyapıya 40 milyon liralık yatırım

08.11.2020 12:03 | Son Güncelleme: 08.11.2020 12:06
Giresun Belediyesinden 18 ayda altyapıya 40 milyon liralık yatırım

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, 18 ay içerisinde altyapı yatırımlarına 40 milyon lira harcama yaptıklarını bildirdi.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, 18 ay içerisinde altyapı yatırımlarına 40 milyon lira harcama yaptıklarını bildirdi.

Şenlikoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, şehrin bütün mahalle ve sokaklarında altyapı çalışmalarını sürdürdüklerini, yaşam kalitesini daha da yükselttiklerini belirtti.

İçme ve yağmur suyu ile kanalizasyon hatlarında kalıcı çözümler ürettiklerini ifade eden Şenlikoğlu, 18 aylık zaman içerisinde altyapıda 40 milyon liralık yatırıma imza attıklarını aktardı.

Göreve başladığı günden bu zamana kadar 30 bin metre içme suyu ve 20 bin metre yağmur suyu şebekesi, kanalizasyon ve içme suyu kanal terfi merkezi çalışması yapıldığını belirten Şenlikoğlu, şunları kaydetti:

"Giresun'un sağlıklı altyapıya kavuşması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Şehrimizde içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı yatırımlarına devam ediyoruz. Yaptığımız yatırımlar ile şehrimizin problemleri çözülerek halkımız daha modern ve çağdaş altyapıya kavuşacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

İlgili Haberler

18 yılda 27 milyar liralık yatırım
18 yılda 27 milyar liralık yatırım
400 milyon liralık proje ile 2 bin 500 kişiye istihdam sağlanacak
400 milyon liralık proje ile 2 bin 500 kişiye istihdam sağlanacak
CW Enerji'den, pandemiye rağmen 165 milyon liralık fabrika yatırımı
CW Enerji'den, pandemiye rağmen 165 milyon liralık fabrika yatırımı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Donald Trump İlham Aliyev Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Madonna Uğur Mumcu Hande Ataizi İbrahim Tatlıses
Spor Tisserand Gökhan Töre Ali Şansalan Abdullah Avcı Malcolm Thomas
Daha Fazla Türk Twitter Joe Biden Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Giresun Belediyesinden 18 ayda altyapıya 40 milyon liralık yatırım - Giresun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.11.2020 12:10:59. #1.14#
title