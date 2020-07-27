Giresun 2. OSB fabrikalara elektrik dağıtacak Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) ait trafo merkeziyle fabrikalara dağıtım yapılarak elektrik ihtiyacı karşılanacak.

Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) ait trafo merkeziyle fabrikalara dağıtım yapılarak elektrik ihtiyacı karşılanacak.

AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, 2. OSB'de AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2. OSB Müdürlüğünün, yatırımcılara daha ucuz elektrik temin etmek için enerji dağıtım lisansı aldığını söyledi.

Bu süreç zarfında 2. OSB'nin TEİAŞ'a yatırım yapabilmesi için 14 bin metrekare arsa tahsisi yaptığını belirten Aydın, şöyle devam etti:

"Eş zamanlı olarak trafo merkezi inşaatı başlamasına müteakip Giresun 2. OSB Müdürlüğü adına Enerji Piyasası Düzenleme Kuruluna Dağıtım Lisansı başvurusunda bulundu ve 2019 yılı sonunda Giresun 2. OSB olarak EPD'den dağıtım lisansımız alındı. Akabinde EPDK tarafından 12 Mart 2020'de dağıtım bedeli onayı da alarak 29 Nisan 2020'de de TEİAŞ ile bağlantı anlaşmasını tamamladı. 2020 Mayıs ve Haziran aylarında ise Giresun 2. OSB'ye ait olan dağıtımı merkezini inşa etti."

Bugün itibarıyla 2. OSB'de fabrikalara lisans kullanılarak enerji verebilir hale gelindiğine işaret eden Aydın, "İlimizdeki enerji dağıtım şirketi olan Çoruh EDAŞ ile görüşmeler gerçekleştirilerek hafta sonu itibarıyla Giresun 2. OSB içerisinde aktif ve inşaat halindeki tesislere elektrik vermek üzere abone devirleri gerçekleştirildi. Enerji lisansı alınmasındaki yegane sebep OSB içerisindeki yatırımcılara daha ucuz elektrik temin etmektir." dedi.

Aydın, TEİAŞ'ın trafo merkezi yatırımı yapması için mesai harcayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli'ye ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Giresun 2. OSB Müdürü Mete Bahadır Yılmaz ise yatırımcıların elektrik tedariğinin 2. OSB'den karşılanmaya başladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yapılan anlaşmalar ve sağlanan bağlantılar ile birlikte hafta başından itibaren OSB Dağıtım Lisansı ile birlikte 2. OSB'de faaliyet gösteren ve gösterecek olan fabrikalar elektrik tedariğini 2. Organize Sanayi Bölgemizden tedarik edecek. Bu sayede 2. OSB'mizde yatırımcılar ilk başta yüzde 10'luk bir indirimle enerji kullanmaya başlamışlardır. 2021 yılı başı itibarı ile bu oran artış gösterecek olup ilerleyen zamanlarda yatırımcılarımız daha da uygun fiyatlarla elektrik alma imkanı bulacaklardır."

Kaynak: AA