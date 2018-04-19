Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Açıklaması

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından, tarımda kullanımı oldukça düşük olan iz elementli gübrelerden bazılarına getirilen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) uygulamasının, "gübreye yeni vergiler getirildiği ve çiftçinin maliyetinin artırıldığı" şeklinde ifade edilmesinin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bir gazetede yer alan köşe yazısındaki bilgilerden hareketle internet medyasına yansıyan bazı haberlerde, tarımda kullanılan kimyevi gübrelere yeni bir düzenlemeyle ÖTV getirildiğinin belirtildiğine yer verildi.

Tarımda kullanımı oldukça düşük olan iz elementli gübrelerden bazılarına getirilen ÖTV uygulamasının, söz konusu haberlerde bütün kimyevi gübrelere getirilmiş gibi gösterilmeye çalışılmasının doğru olmadığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yazı ve haberlerde konu edilen 27 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararında "3824.99.96.90.68 GTİP'te yer alan ürünlere kilogram başına 0,939 TL ÖTV getirilmiştir. Bu Bakanlar Kurulu kararı, ithalattaki ÖTV uygulamalarını kapsamaktadır. Kararda yer alan birden fazla GTİP'le, farklı ürünlerin ÖTV oranları düzenlenmektedir. "3824.99.96.90.68 GTİP" içerisinde gübre ve gübre hammaddelerinin yanı sıra sanayinin değişik dallarında kullanılan farklı hammaddeler de bulunmaktadır. Bu GTİP'teki gübre ve gübre hammaddesi şeklinde yer alan ürünler, gübre sektöründe azot, fosfor ve potasyum içeren kompoze gübrelerde iz element katkısı olarak kullanılmaktadır. Bunun gübre imalatındaki kullanım oranı da yüzde 1'den daha azdır."

Söz konusu düzenleme kapsamında ÖTV'ye tabi olan gübre ve gübre hammaddesinin, toplam gübre ve gübre hammaddesi ithalatı içinde payının yüzde 1,9 olduğuna işaret edilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Yani ithal olarak gelen gübre ve gübre hammaddesinin yüzde 98'inden ÖTV alınmamaktadır. Çiftçimizin en önemli girdilerinden olan gübre, ilk kez 2005 yılında doğrudan destek kapsamına alınmıştır. Son 12 yılda üreticilere 7,5 milyar lira gübre desteği ödemesi yapılmıştır. Bu yıl ise 530 milyon lira ödenmiştir. Ayrıca 2016'da gübredeki KDV oranı yüzde 18'den sıfıra indirilerek çiftçiye yıllık ortalama 1 milyar lira dolaylı destek sağlanmıştır.

Dolayısıyla gübre konusunda çiftçiye gerekli her türlü desteğin verilmesine karşın, konunun, gübreye yeni vergiler getirildiği ve çiftçinin maliyetinin artırıldığı şeklinde ifade edilmesi gerçeği yansıtmamaktadır."