Gerze'de hırsızlık operasyonu: 6 gözaltı Sinop'un Gerze ilçesinde polis tarafından yapılan hırsızlık operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Sinop'un Gerze ilçesinde polis tarafından yapılan hırsızlık operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Gerze İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, girdikleri evlerden çaldıkları eşyalar ile birlikte ele geçirilen 6 şüpheli, adli birimlere sevk edildi. Adliyeye çıkarılan 6 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer dört zanlının ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Çoğunluğunu teknolojik aletlerin oluşturduğu çalıntı eşyalar ise sahiplerine teslim edildi. - SİNOP

Kaynak: İHA