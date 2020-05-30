George Floyd'u öldüren polisin eşi boşanma davası açtı ABD'de siyahi George Floyd'u tutukladığı sırada öldüren polis memurunun eşi olayın ardından boşanma davası açtı.

ABD'de siyahi George Floyd'u tutukladığı sırada öldüren polis memurunun eşi olayın ardından boşanma davası açtı.

ABD'nin Minnesota eyaletinde bulunan Minneapolis şehrinde geçtiğimiz günlerde 46 yaşındaki siyahi George Floyd, tutuklandığı sırada polis memuru Derek Chauvin tarafından öldürülmüştü. Floyd'un ölümünün ardından Minneapolis kentinde halk sokaklara dökülmüş, cinayeti protesto etmişti. Protestolar, gün geçtikçe artarak devam etti ve tüm ülkeye yayıldı. Polis memuru Chauvin, olayların büyümesinin ardından tutuklanarak, St. Paulo'da bulunan Ramsey County Hapishanesi'ne gönderildi.

Chauvin'in eşi Kellie Chauvin, ise eşinden boşanacağını duyurdu. Chauvin'in avukatı tarafından yapılan açıklamada, "Müvekkilim Bayan Kellie, Floyd'un ölümünden büyük üzüntü duymaktadır ve ailesinin yasını paylaşmaktadır. Aynı zamanda, Derek Chauvin'le evliliğinin feshi için başvuruda bulunmuştur" ifadelerini kullandı.

Chauvin, eşine boşanma davası açacağını duyurmasının ardından sosyal medyadan ve kamuoyundan büyük destek geldi.

Öte yandan Floyd cinayeti protestoları nedeni ile Minnesota ve Kentucky'de Ulusal Muhafızlar göreve çağrıldı. - MİNNESOTA

Kaynak: İHA