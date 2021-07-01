Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Makedon mevkidaşı ile bir araya geldi
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Ankara'ya ziyarette bulunan Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Korgeneral Vasko Gjurchinovski'yi askeri törenle karşıladı.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Ankara'ya ziyarette bulunan Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Korgeneral Vasko Gjurchinovski'yi askeri törenle karşıladı.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Korgeneral Vasko Gjurchinovski'yi askeri törenle karşıladı" ifadelerine yer verildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı