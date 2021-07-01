Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Makedon mevkidaşı ile bir araya geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Makedon mevkidaşı ile bir araya geldi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Makedon mevkidaşı ile bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Ankara'ya ziyarette bulunan Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Korgeneral Vasko Gjurchinovski'yi askeri törenle karşıladı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Ankara'ya ziyarette bulunan Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Korgeneral Vasko Gjurchinovski'yi askeri törenle karşıladı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Korgeneral Vasko Gjurchinovski'yi askeri törenle karşıladı" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Meral Akşener Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Hande Erçel Burak Özçivit Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Erol Bulut Burak Elmas Metin Oktay Aziz Yıldırım
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Makedon mevkidaşı ile bir araya geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 15:50:35. #1.16#

title