Genelkurmay Başkanı Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Carter ile görüştü
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Genelkurmay Başkanı Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Carter ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Carter ile görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nicholas Patrick Carter ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nicholas Patrick Carter ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Carter ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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