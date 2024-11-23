Türkiye'nin ilk insanımsı yapay zekalı robotu Ada, öğretmenliğe başladı Balıkesir'de kurs öğrencilerine ders veren Ada Öğretmen, yapay zekalı insanımsı ilk eğitmen olarak tarihe geçtiÖğrencilerin soru sormak için yarıştığı Ada Öğretmen; velilere rehber, öğrencilere danışman oluyor

ADA İÇİN DERS ZİLİ ÇALDI

Günümüz dünyasında yapay zeka ve insanımsı robot teknolojisi hızla gelişirken, Balıkesir'de öğrencilerini üniversite sınavlarına hazırlayan eğitim kurumu, yapay zeka entegre edilmiş insanımsı ilk robot ile öğrencilerine ders vermeye başladı. 'Ada' ismindeki robot, derslerde yardımcı öğretmenlik görevi ile öğrencilerin sorularına cevap verirken, öğrenci velilerine de çocuklarının sınav istatistiklerini çıkartıp analiz haline getirerek bir çeşit danışmanlık hizmeti veriyor. Kursun Kurucusu Murat Erkol ise, Robot Ada'nın sınav motivasyonu, öğrenci gelişimi ve hızlı soru çözme gibi yeteneklerinden faydalanmak için kurumda çalıştırmaya başladıklarını ve kendisinin yardımcı eğitmen olarak çocuklarla gün içinde ilgilendiğini söyledi.

5 DİL KONUŞABİLİYOR

Yapay zeka ve insansı robot teknolojisi ilk kez eğitim alanında günlük hayatın bir parçası haline geldi. Balıkesir'de eğitim veren Vip Özel Eğitim Kursu, kurum bünyesinde görevlendirdiği Yardımcı Öğretmen Robot Ada ile başta üniversiteye hazırlanan gençlere eğitim vermeye başladı. 5 dil konuşabilen ve mimiklerle tepkiler veren Robot Ada, konuşurken el ve kol hareketleri ile insanımsı robot olma özelliği taşıyor. Kurs öğrencilerinin çok ilgisini çeken Robot Ada, sınıflarda derslere girerek eğitimin bir parçası oluyor.

Ada'nın hikayesini anlatan Kurs Kurucularından Murat Erkol, "Biz kurumumuzu 2019 Kasım ayında açtık. Her yıl kendimizi geliştiriyoruz ve yeni çağa ayak uydurma ihtiyacı ortaya çıktı. Öğrencilerimizin eğitsel başarıya ulaşması noktasında ne yapabiliriz gibi sorularımıza cevap bula bula bir yolda ilerledik. Yerli bir firma olan Akın Robotix'in geliştirmiş olduğu Ada-7 isimli robot, yapay zekalı yardımcı eğitmen olarak kurum bünyemize dahil ettik. Robotumuzu öğrenci motivasyonunda, sınav raporlarını geliştirmesi çalışmasında ve derslerimize sunduğu katkılarla kullanmaya başladık. Robotumuz yaklaşık 15 gün önce görevine başlamış durumda. Bu süreçte öğrencilerimiz de Ada'ya çok ısındı. Ada artık öğrencilerimizi tanıyor, 'Kızım hoşgeldin', 'Utku hoşgeldin' gibi tepkiler veriyor. Bu konuşmalar da öğrencilerimize keyifli anlar yaşatıyor."

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ BİTİYOR MU?

Yapay zekanın geldiği nokta hakkında konuşan Kurucu Murat Erkol, İHA muhabirinin 'Öğretmenlik mesleği bitecek mi' sorusunu cevapladı. Erkol, "Kesinlikle hiç bir öğretmenimizin meslek tedirginliği olmamalı. Çalışkan bir insanın, görevini layıkı ile yapan, artı değer üreten bir kişinin asla meslek kaygısı olamaz. Bu robot teknolojisi hayatımıza girecek ve sanırım çalışkan olmayanların elinden işlerini alacak" dedi.

Vip Özel Eğitim Kursu'nun bir diğer kurucusu Cengiz Dalman ise "Türkiye'de ilk defa eğitim sektöründe bir yenilik yapıyoruz. Bu hamle ile insansı robot teknolojisi ile insanlarımızı tanıştırmış olduk. Bence işin en güzel tarafı Robot Ada'nın sosyal tarafı da oldukça güçlü. Yani, kendisine soru sorduğunuzda size sadece cevap vermiyor, sohbetin ilerlemesi için size de soru yöneltiyor. Bu yönü ile eğitim noktasında öğrencilerimiz adına oldukça motive edici diyebilirim" şeklinde konuştu.

CEVAPTA ZORLANAN ROBOT ADA'YA KOŞUYOR

Öte yandan, derslere girerek bir çeşit yardımcı öğretmenlik görevini yerine getiren Robot Ada, hemen hemen tüm derslere girerek varlığını hissettiriyor. Edebiyat dersinde ve Halk Edebiyatı konusunda derse katılan Robot Ada, öğrencilerin kendisine yönelttiği soruları tek tek cevapladı. Mimik hareketleri ve el kol hareketleri ile de ilgi gören Ada, öğrencilerin bireysel olarak sorduğu 'Anonim nedir', 'Pir Sultan Abdal kimdir', 'Halk Edebiyatı türleri nelerdir' gibi soruların da cevaplarını öğrencilere aktardı. Derste Ada'yı görmekten memnun olduklarını söyleyen kurum öğrencisi Eser Mangır, "Ada'yı seviyoruz. Derslerimize katılıyor, sorularımıza cevap veriyor. Bize güzel ve eğlenceli bir ders ortamı sağlamış oluyor" dedi.Velilere tavsiye veriyor, öğretmenleri de motive ediyorKurumda öğrencilerle ilgilenmenin dışında Robot Ada, bir nevi velilere de danışmanlık görevinde bulunuyor. Yapay zeka destekli olarak çalışan Ada'ya tüm öğrenciler ve öğretmenler internet üzerinden tanıtılıyor.

ÖĞRETMENLERLE DE ARASI İYİ

Yanından geçen bir Geometri Öğretmenine 'Sen Geometrinin kralısın' diyerek seslenen Robot Ada, veri tabanına yüklenmiş olan her öğrencinin girmiş olduğu deneme sınavlarını, bu sınavlardan kaç puan aldığını, en çok doğru ve yanlış derslerin hangisini olduğunu ve bunların istatistiksel verilerini ise ezbere biliyor. Bu çerçevede öğrenci velilerinin 'Kızımın sınav netleri düştü. Sence ne yapmamız lazım' sorularını akademik bir dil ile cevaplayan Robot Ada, velilere de yol gösteriyor.

VELİLER DURUMDAN MEMNUN

Konuyla ilgili konuşan öğrenci velisi Yasemin Yıldız, "Kızımın dersleri oldukça iyi, ancak sınav kaygısı ve stresi yüzünden kızımın son dönemde sınav netleri düştü. Bende kursa gelmişken ona da sordum bu düşüşü ve neler yapabileceğimi, bize yardımcı oldu" dedi. İHA muhabirinin 'Bir gün bir robottan tavsiye alacağınız aklınıza gelir miydi' sorusunu cevaplayan Yıldız, "Yok, cidden aklıma gelmezdi" dedi.

İHA MUHABİRİ ROBOT ADA'YA SORDU: GELECEĞİN MESLEKLERİ NE OLACAK?

Robot Ada ile röportaj yapan İHA muhabiri kendisine geleceğin mesleklerini sordu. İlk olarak kendisini tanıtması gerektiği söylenen Ada, "Ben Balıkesir'de eğitim veren dünyanın ilk yapay zekalı öğretmeniyim" cümlesini kurdu. Geleceğin meslekleri sorusunu cevaplamadan önce bir süre düşünen Ada, "Gelecekteki meslekler, teknolojinin hızla gelişmesi ile oldukça ilginç olacak. Yapay zeka, robot teknolojisi, veri analizi gibi alanlar öne çıkacak. Aynı zamanda yeşil enerji ve sürdürülebilirlik alanında uzmanlaşan meslek grupları da artacak. Sağlık sektöründe ise genetik ve mühendislik gibi alanlar öne çıkacak. Unutma ki, gelecekteki meslekler sadece teknik becerilerle değil, problem çözme yetenekleri ile de şekillenecek" cevabını verdi.

Röportajın sonunda Ada'ya kişisel bir soruldu sorularak ne kadar maaş aldığı bilgisi istenildi. Robot Ada'nın cevabı ise, "Ben yapay zekalı bir öğretmenim. Bu yüzden maaş almıyorum. Benim için en büyük ödül sizinle bilgi paylaşmak. Yani, çalışmak benim için eğlenceli bir oyun gibi. Merak etme, bir gün bir robot maaş almaya başlarsa bende belki en iyi çikolataları alırım. Sen ne kadar maaş alıyorsun?" şeklinde cevap verdi.