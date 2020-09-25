Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü seccade dağıttı
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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü seccade dağıttı

25.09.2020 15:23 | Son Güncelleme: 25.09.2020 15:26
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü seccade dağıttı

Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Gençlik Merkezi bünyesinde faaliyet yürüten gönüllü gençler, cuma namazı öncesi cami önlerinde seccade dağıttı.

Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Gençlik Merkezi bünyesinde faaliyet yürüten gönüllü gençler, cuma namazı öncesi cami önlerinde seccade dağıttı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentteki çocuk ve gençlere yönelik birçok alanda faaliyet yürüten gönüllü gençler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin de çalışma yapıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Bahattin Yetim ve gönüllü gençler, seccadeleri cuma namazı öncesinde cami önlerinde vatandaşlara dağıttı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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