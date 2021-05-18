Gençlik Haftası Konseri, "Filistin için" ertelendi

Gençlik ve Spor Bakanlığı, yarınki Gençlik Haftası Konseri'nin İsrail'in Filistin'de uyguladığı insan hakları ihlalleri ve masumları hedef alan saldırıları nedeniyle ertelendiğini duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, yarınki Gençlik Haftası Konseri'nin İsrail'in Filistin'de uyguladığı insan hakları ihlalleri ve masumları hedef alan saldırıları nedeniyle ertelendiğini duyurdu.

Bakanlık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Daha önceden planlanmış Gençlik Haftası Konserimiz İsrail'in Filistin'de uyguladığı insan hakları ihlalleri ve masumları hedef alan saldırıları nedeniyle haziran ayına ertelenmiştir! Filistinli kardeşlerimizin yanında, zalimlerin ve katliamların karşısındayız!" ifadelerine yer verdi.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında organize edilen etkinliğe katılacak oyuncu ve şarkıcı Oğuzhan Koç da bakanlığın mesajını ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu etiketleyerek "Daha adil, daha mutlu, daha huzurlu, barış dolu günlerde görüşmek üzere." mesajını paylaştı.

Oyuncu Eser Yenenler'in sunuculuğunu yapacağı konserde Oğuzhan Koç ve Zeynep Bastık'ın sahneye çıkacağı açıklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur