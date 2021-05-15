Gençlik Haftası başladı
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Gençlik Haftası başladı

Gençlik Haftası başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

15 Mayıs Gençlik Haftası, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından çelenk sunumuyla başladı.

15 Mayıs Gençlik Haftası, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından çelenk sunumuyla başladı.

Cumhuriyet meydanında bulunan Atatürk Anıtına, Gençlik Haftası dolayısıyla Gençlik ve spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren programın ardından açıklamalarda bulunan Kabakçı; "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençli ve Spor Bayramı, 15 Mayıs Gençlik Haftası bugün çelenk sunma töreniyle başladı. Pandeminin sürmesiyle birlikte buruk da olsa mesafeli ve diğer kurallara riayet ederek töreni gerçekleştirdik. Gençliğimizin en önemli günlerinden olan Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ülkemizde coşkuyla kutlanan bayramlarımızdan birisi. İnşallah bundan sonrasında da kısa sürede pandeminin kalkmasıyla birlikte başta bakanlığımız olmak üzere Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak bayramlarımızı coşkuyla kutlayacağız. O günleri özlüyoruz. Bunun yanında Gençlik Spor İl Müdürlüğü olarak dijital ortamda olsun yine kurallara riayet ederek 17 Mayıs'ta başlayan süreçte birçok etkinliği birlikte yürüteceğiz. Birtakım sportif faaliyetlerimiz, etkinliğimiz, gençlerimizle yaptığımız faaliyetler olacak. 19 Mayıs; Ulu Önder Atatürk'ün Anadolu'ya çıkışı, milli mücadelenin başlangıcının en önemli günlerinden biri. Türk gençliğine de bunu armağan etmiş. Yıllardır coşkuyla kutluyoruz. Temennimiz inşallah çok kısa bir süre içerisinde coşkunun, heyecanın, sportif aktivitelerin, gençlik faaliyetlerin yoğun katılımla olacak günleri inşallah göreceğiz. Bu güzel günlerde de başta geleceğin teminatı olan gençlerimize ve diğer çocuklarımız olmak üzere bu güzel mutlu günleri taçlandıracağımızı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Gençlik Haftası başladı
Gençlik Haftası başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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