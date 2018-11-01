Gençlerimize Aile Geleneğinin Önemli Olduğunu Anlatmak Zorundayız"

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Huriye Martı, "Hiçbir aile problemsiz, dertsiz, tasasız olmaz. Bize düşen, ahlaki ilkelerden asla vazgeçmeden güçlü bir aile için emek vermektir." dedi.

Martı, Diyanet İşleri Başkanlığınca bir otelde düzenlenen "Biz Bir Aileyiz" konferansında yaptığı konuşmada, aile ahlakını anlatmak için Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın talimatıyla Türkiye genelinde konferanslar düzenlediklerini söyledi.

Bu konferansların 37'incisinin Mardin'de yapıldığını belirten Martı, aile kurumunun asla vazgeçilmeyecek en temel değerin başında geldiğini vurguladı.



Bir insanın ailesinin hayatta karşılığı hiçbir hazine ile ödenemeyecek kadar kıymetli olduğunu vurgulayan Martı,"Biz tek başına yaşayanlara acırız. Gençlerimizi bir an evvel yuvaya karışsınlar isteriz. Çünkü ailenin değerini biliriz." dedi.

-"Aile için emek vermeye ihtiyacımız var"

Kalabalıklar içerisinde yalnız bir insana destek olmak istendiğini ancak çoğu zaman insanın kendi ailesine yatırım yapmadığını ifade eden Martı, şöyle konuştu:



"Kendi ailelerimiz, günlük hayatın telaşı ve koşturması içinde bazen yeterince ilgimizi ve sevgimizi hissedemezler. Bugün maalesef ailelerimizin çok ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldığı bir zamanda hepimizin ailenin değerinin bir kere daha hatırlamaya ihtiyacı var. Hiç kimse eşimizden daha yakın, hiç kimse anne ve babamızdan daha kıymetli ve daha fazla hürmete layık olamaz."

Martı, son yıllarda boşanmaların hızla arttığını, bu nedenle gençlerin ailelerine sahip çıkması gerektiğini aktardı.

"Aile büyük bir nimettir ama her nimet gibi aile bir imtihandır." diyen Martı, şunları kaydetti:



"Hiçbir aile problemsiz, dertsiz, tasasız olmaz. Bize düşen ahlaki ilkelerden asla vazgeçmeden güçlü bir aile için emek vermektir. Bugün ailelerin çok çabuk dağıldığını, maalesef boşanmaların hızla arttığını biliyoruz. Onun için bilhassa gençlerimize bu aziz milletin aile geleneği ve kültürünün son derece önemli olduğunu anlatmak zorundayız."