GAZİANTEP - Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğu'ndan Kovid-19 servisi çalışanlarına "motivasyon kiti"
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GAZİANTEP - Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğu'ndan Kovid-19 servisi çalışanlarına "motivasyon kiti"

04.01.2021 16:37 | Son Güncelleme: 04.01.2021 17:00

Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğu, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) servilerinde görev yapan çalışanlara "motivasyon kiti" hediye etti.

Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğu, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) servilerinde görev yapan çalışanlara "motivasyon kiti" hediye etti.

Topluluk üyeleri tarafından 19 ildeki 27 üniversite hastanesinin Kovid-19 servislerinde fedakarca görev yapan 3 bin sağlık personeli için içerisinde hazırlanan ve içerisinde havlu, çay, kahve, çikolata gibi ürünlerin bulunduğu "motivasyon kiti", Gaziantep'te de Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde göreve yapan çalışanlarına kit armağan edildi.

Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğunun danışmanı GAÜN Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Gökçen, AA muhabirine, sağlık personellerinin tamamının çok önemli işlere imza attığını söyledi.

"Bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır" anlayışıyla kit hazırlandığını anlatan Gökçen, "İçerisinde havlu, çay, kahve, çikolatadan oluşan bir motivasyon kiti hazırladılar ve bunun dağıtımını yapıyoruz. Geri dönüşler oldukça güzel. Sağlık çalışanlarımız çok yoruldu ve motivasyona ihtiyaçları var." dedi.

GAÜN Tıp Fakültesi öğrencisi Mahmut Dağdelen de Kovid-19 sürecinde görev yapan bütün sağlık personellerini tebessüm ettirecek küçük hediyeler hazırladıklarını ifade ederek, "Kahraman sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz, iyi ki varlar." ifadesini kullandı.

GAZİANTEP - Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğu'ndan Kovid-19 servisi çalışanlarına 'motivasyon kiti'
GAZİANTEP - Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğu'ndan Kovid-19 servisi çalışanlarına 'motivasyon kiti'
GAZİANTEP - Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğu'ndan Kovid-19 servisi çalışanlarına 'motivasyon kiti'
GAZİANTEP - Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğu'ndan Kovid-19 servisi çalışanlarına 'motivasyon kiti'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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