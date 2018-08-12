- Gelin, baba evinden vinçle çıktı

Damat, gelini balkondan aldı

Damat, gelini almaya vinçle geldi

Gelin ve damat, vinç yardımı ile evden çıktı

İZMİR - İzmir'in Torbalı İlçesinde gelin ile damat çok ilginç bir şekilde nikah salonunun yolunu tuttu. Cumhuriyet Mahallesi Doğuş Yapı Sitesinde nikah salonuna gitmek için hazırlık yapan damat Cihan Gül ile Gelin Melda Ülker, bir sürpriz ile karşılaştı. Damadın babası Ayhan Gül tarafından, gelinin evinin önüne vinç getirildi. Gelin ile damat apartmanın 4. katından vinç ile indirildi.

İzmir'in Torbalı ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. Bugün evlenen Cihan Gül ile Gelin Melda Ülker, vinç yardımı ile kız evinin 4. katından aşağıya inerek nikah salonuna gitti. Olay, Cumhuriyet Mahallesi Doğuş Yapı Sitesinde yaşandı. Damadın babası Ayhan Gül'ün aklına gelini vinç yardımı ile baba evinden çıkartmak geldi ve çifte sürpriz hazırladı. Vinç gelinin evinin önüne getirildi, damat gelini balkondan çıkarıp vinçle aşağıya indirdi. Çift daha sonra Torbalı Belediyesi Kültür Merkezinde bulunan nikah salonuna gitti. Damat Cihan Gül, "Babamın yaptığı bir sürpriz sonucu bizim de haberimiz olmadan vinçle balkondan kız aldık. Biraz korktuk, biraz eğlendik. Anımız oldu" derken, gelin Melda Ülker, "Yükseklik korkum vardı. Bize de sürpriz oldu" dedi.