Gelibolu'da çıkan anız yangını söndürüldü
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Gelibolu'da çıkan anız yangını söndürüldü

Gelibolu'da çıkan anız yangını söndürüldü
Anadolu Ajansı / Doğan Zelova - Haberler | Güncel

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bolayırköyü sahil bölümündeki yazlık evlere yakın kısımda henüz bilinmeyen bir nedenle anız yangını çıktı.

Gelibolu Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğan Zelova

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