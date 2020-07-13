Gelibolu'da apartman boşluğuna düşen martıyı itfaiye kurtardı
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Gelibolu'da apartman boşluğuna düşen martıyı itfaiye kurtardı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde apartmanın havalandırma boşluğuna düşen martı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Gelibolu'da apartman boşluğuna düşen martıyı itfaiye kurtardı
13.07.2020 07:09 | Son Güncelleme: 13.07.2020 07:31

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde apartmanın havalandırma boşluğuna düşen martı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Hocahamza Mahallesi'ndeki bir binanın havalandırma boşluğunda martı olduğunu fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, martıyı balıkçı kepçesi yardımıyla mahsur kaldığı yerden alıp doğal ortamına bıraktı.

Kaynak: AA

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