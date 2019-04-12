Gaziantep Üniversitesinde (GAÜN) Geleneksel Beynelmilel Yemek Festivali düzenlendi.

GAÜN'den yapılan yazılı açıklamaya göre, festival, GAÜN Toplumsal Duyarlılık Projeleri Merkezince, Hollanda Dışişleri Bakanlığı tarafından finanse edilen Suriyeli Öğrenciler Burs Programı Projesi kapsamında GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünün mutfağında gerçekleştirildi.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Ceyhun Uçuk yönetiminde yürütülen, 20 ülkeden 40 öğrencinin katıldığı projede öğrenciler, aldıkları 78 saatlik eğitimden sonra tertiplenen festivalle yemeklerini sergiledi.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, projeyle yabancı uyruklu öğrencilerine Gaziantep yemeklerini öğrettiklerini, böylece Türk kültürünü aktardıklarını kaydetti.

Kaynak: AA