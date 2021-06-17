Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Tekirdağ'da partisinin ilçe kongresine katıldı
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Tekirdağ'da partisinin ilçe kongresine katıldı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Tekirdağ'da partisinin ilçe kongresine katıldı
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Politika

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Tekirdağ'da partisinin Çerkezköy ilçe kongresine katıldı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Tekirdağ'da partisinin Çerkezköy ilçe kongresine katıldı.

Davutoğlu, açılış ve bazı ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Tekirdağ'da Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İzzet Volkan'ı ziyaret etti ve Çorlu İlçe Başkanlığında partililerle bir araya geldi.

Daha sonra partisinin Çerkezköy ilçe kongresine katılan Davutoğlu, kongrenin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Davutoğlu, Trakya'nın Türkiye'nin lokomotif bölgesi olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

"Türkiye'yi derinliği olan bir kervan olarak düşünün, öncüsü Trakya'dır, lokomotifi Trakya'dır, geleceği belirleyecek olan da Trakya'dır. Bugün bu salonda Anadolu'dan Tekirdağ'a gelerek rızkıyla birlikte Rumeli ile Anadolu'yu buluşturmuş kardeşlerimiz var. Onun için Tekirdağ bu halkın kardeşliğinin şehri. Omuz omuza verilerek bir başarı hikayesi yazılmış şehirdir."

Kongre sonrası Atatürk Caddesi'nde esnafı ziyaret eden Davutoğlu, ilçe teşkilatının açılışını da yaptı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Tekirdağ'da partisinin ilçe kongresine katıldı
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Tekirdağ'da partisinin ilçe kongresine katıldı
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Tekirdağ'da partisinin ilçe kongresine katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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