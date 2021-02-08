Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı çift yönlü açılacak
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Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı çift yönlü açılacak

08.02.2021 18:27 | Son Güncelleme: 08.02.2021 18:30
Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı çift yönlü açılacak

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısının, yarın çift yönlü olarak açılacağı belirtildi.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısının, yarın çift yönlü olarak açılacağı belirtildi.

Gazze'de İçişleri ve Ulusal Güvenlik Bakanlığı sözcüsü İyad el-Bezm, yaptığı yazılı açıklamada, Mısır makamlarının, Refah Sınır Kapısını yarın çift yönlü geçişler için açacağını duyurdu.

Bezm açıklamasında, sınır kapısının kaç gün açık kalacağına ilişkin bilgi vermedi.

Bakanlık sözcüsünün açıklaması, Hamas ile Fetih hareketlerini Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya getiren Filistin kapsamlı ulusal diyalog görüşmelerinin başlamasıyla eş zamanlı gerçekleşti.

Mısır, Refah Sınır Kapısını çift yönlü geçişler için geçen hafta 4 gün süreyle açmıştı.

Mart ayında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik önlemler kapsamında çift yönlü geçişlere kapatılan Refah Sınır Kapısı, zaman zaman birkaç günlüğüne açılarak kısmi faaliyet gösteriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha

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