Gaziosmanpaşa'dan Manavgat'a nefes
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Gaziosmanpaşa'dan Manavgat'a nefes

Gaziosmanpaşa'dan Manavgat'a nefes
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Manavgat'ta orman yangınının ardından Gaziosmanpaşa Belediyesi, Manavgat'ı yeniden yeşile kavuşturmak ve ormanlara sahip çıkmak için harekete geçti.

Manavgat'ta orman yangınının ardından Gaziosmanpaşa Belediyesi, Manavgat'ı yeniden yeşile kavuşturmak ve ormanlara sahip çıkmak için harekete geçti. 10 bin fidanın kamyonlara yüklenme anı havadan görüntülendi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın destekleri ile Gaziosmanpaşalı vatandaşların kampanyaya katkılarıyla bağışlanan 10 bin fidan fidan Manavgat'ı yeniden yeşile kavuşturmak için yola çıktı. Fidan kampanyasına AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat, Kaymakam Numan Hatipoğlu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Aydemir ve vatandaşlar katıldı. Binlerce fidan Gaziosmanpaşa fidanlığında sabah erken saatlerde kamyonlara yüklendi. Ardından Manavgat'a gitmek için 3 kamyon dolu fidan Gaziosmanpaşa Meydanı'na getirildi. Protokol ve vatandaşlar dualar ederek öğle saatlerinde 3 kamyon dolu fidanı kornalar eşliğinde uğurladı. 10 bin fidanın kamyonlara yüklenmesi ve uğurlama anı havadan görüntülendi. Başkan Usta her bir vatandaşa bir ağaç dikme çağrısında bulundu.

"Eski haline dönüştürmek maksadıyla bir fidan kampanyası başlattık"

Başta Manavgat olmak üzere yangında yok olan ormanları yeniden yeşertmek için 10 bin fidanın yola çıktığını belirten Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Ciğerimiz yanıyor. Ülkemizin dört bir yanında çok büyük bir gayretle ve çabayla bir insan bir fidan anlayışıyla yakılmış olan ormanlarımızı hiçten yere hunharca yakılmış olması Gaziosmanpaşa'da önce ciğerimizi ve yüreğimizi yakıyor. Sonra da sorumluluğumuzu arttırıyor. Başta Manavgat olmak üzere yangında yok olan ormanları yeniden yeşertmek, yeniden eski haline dönüştürmek maksadıyla bir fidan kampanyası başlatmak istedik. Dün akşam ilk düşündüğümüzde 7 bin fidanla bu kampanyaya katılmıştık. Fakat sonrasında 15 Temmuz'daki duyarlı insanlarımızın hassasiyetiyle bu saate kadar bu sayının 10 binleri aştığını gördük. Bu vesileyle biz başlangıcı yapalım. Sonrasında başta Gaziosmanpaşa ve tüm Türk halkımızın bu duyarlı yaklaşımıyla, öncelikle yangın bölgelerindeki yerlerin ağaçlandırılması sonrasında bu anlayışla tüm Türkiye'nin dört bir yanından bu ağaçların yeşermesi ümidiyle bugün buradan 10 fidanımızı Manavgat'a göndermeyi planladık, Orman Bakanlığımızla işbirliği içinde ilk fidanlarımızı gönderdik. Sayın Bakanımız Bekir Pakdemir'e destekleri için teşekkür ediyorum" dedi.

"Bizden bir nesil yok olursa bin nesil geliriz"

Bir ağacı yok etmenin aslında bir nesli yok etmek olduğunu vurgulayan Başkan Usta, "Bizim için bir ağaç bir nesil demektir. Bir ağaç bir insan demektir. Bir ağacı yok etmek aslında bir nesli yok etmektir. Biz bunun normal bir yangın olmadığını düşünüyoruz. Hükümetimiz, devletimiz yetkilerimizi ve tüm bakanlıklarımız çok büyük bir titizlikle bu işin üzerine gidiyor. Dört bir tarafından ülkenin hem destek anlamında hem de bu konunun soruşturması anlamında bir bekleyiş içerisindeyiz. Buradan tüm dünyaya bizim 15 Temmuz'da ülkemizi yok etmeye çalışanlara nasıl bir cevap verdiysek ve nasıl tek yürek olup burada saatlerce, günlerce, aylarca Türk Bayrağıyla nöbet tuttuysak bugün de aynı şekilde buradayız. Gerek bir sigara izmaritinden gerek başka bir vesileyle yakılmış olup ormanlarımıza karşıda tek yürek olarak ve millet olarak aynı duyarlılığı yeniden bu alanları yeşertmek üzere bu cevabı vermek istiyoruz. Gaziosmanpaşa halkımız adına bu başlangıcın hayırlı olmasını diliyorum. Bundan sonra ilçemizde inşaat izni alan her bir vatandaşımızın binasının önüne bir ağaç dikmesini öneriyorum. Birileri bir ağaç ekerse bin ağaç dikeriz. Bizden bir nesil yok olursa bin nesil geliriz" ifadelerinin bulundu. - İSTANBUL

Gaziosmanpaşa'dan Manavgat'a nefes
Gaziosmanpaşa'dan Manavgat'a nefes
Gaziosmanpaşa'dan Manavgat'a nefes
Gaziosmanpaşa'dan Manavgat'a nefes
Gaziosmanpaşa'dan Manavgat'a nefes
Gaziosmanpaşa'dan Manavgat'a nefes
Gaziosmanpaşa'dan Manavgat'a nefes

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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