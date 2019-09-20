20.09.2019 11:00

Kozluk Kaymakamlığınca 19 Eylül Gaziler Günü gazi ve şehit yakınları onuruna yemek programı düzenlendi.

Kozluk Öğretmenevi'nde düzenlenen programa, Kaymakam Osman bilici, İlçe Emniyet Müdürü Hayrullah Altıparmak, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Selim Kasacı, Kozluk Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hikmet Gülşen, Güvenlik Korucuları Derneği Başkanı Hamdullah Ergider, gaziler ve şehit yakınları katıldı.

Şehitlik ile gazilik unvanlarının hiçbir maddi ?eğerle ölçülemeyecek derecede değerli olduğuna dikkati çeken Bilici, "Bu coğrafyada bayrağımızın dimdik dalgalanması ve ezanlarımızın susmaması, vatan için canlarını feda eden şehitlerimize ve kahramanca mücadele eden gazilerimize borçlu olduğumuzu, bu güzel topraklara göz diken şer odaklarına fırsat verilmeyeceğini, canla başla mücadele ederek canları ve kanları pahasına bu toprakları bize emanet eden şehitlerimizi ve hayatını kaybeden gazilerimizi rahmet, minnet, saygı ve özlemle anıyoruz." dedi.

Kaynak: AA