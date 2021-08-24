Gaziemir Zafer Bayramı?na hazırlanıyor
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Gaziemir Zafer Bayramı?na hazırlanıyor

Gaziemir Zafer Bayramı?na hazırlanıyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Gaziemir Zafer Bayramı'na hazırlanıyorGaziemir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü kutlamaları kapsamında özel bir program hazırlıyor.

Gaziemir Zafer Bayramı'na hazırlanıyor

Gaziemir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü kutlamaları kapsamında özel bir program hazırlıyor. Belediyenin düzenleyeceği Gaziemir Ata'sı için oynuyor isimli kutlama programı kapsamında bin 500 kişi zeybek oynayacak. İlçe Stadı'nda düzenlenecek etkinlikte, kırmızı beyaz tişört giyerek zeybek oynayacak katılımcılar, dans gösterisinin ardından Türk Bayrağı oluşturacak.

Zeybek gösterisine katılmak isteyenler üç haftadır belediyenin halk dansları eğitmenleri eşliğinde gösteriye hazırlık yapıyor. Haftanın beş günü düzenlenen hazırlıklar Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda, Beyazevler Parkı'nda, Irmak Mahallesi Pazar Yeri'nde ve Sarnıç Naim Süleymaoğlu Kültür Merkezi'nde devam ediyor.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na kadar sürecek zeybek derslerini ziyaret ederek yurttaşlarla birlikte çalışmalara katılıyor. Gönüllü katılımcılarla birlikte zeybek oynayan Başkan Arda, "En büyük zaferlerimizden biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yılını ilçemizde özel bir programla kutlayacağız. Gaziemir Ata'sı için oynuyor etkinliğimizde binlerce Gaziemirli zeybek oynayacak. Hemşehrilerimiz üç haftadır halk dansları eğitmenlerimiz eşliğinde büyük güne hazırlanıyor. Bayramımız yaklaştıkça coşkumuzda, heyecanımızda artıyor" diye konuştu.

Kaynak: Habermetre

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