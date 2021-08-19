Gaziemir'de yerinde tespit edilen sorunlara hızlı çözüm
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Gaziemir'de yerinde tespit edilen sorunlara hızlı çözüm

Gaziemir'de yerinde tespit edilen sorunlara hızlı çözüm
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ve ekibi, sokak sokak kenti gezip yerinde tespit yaparak vatandaşların görüş, öneri ve isteklerini dinliyor.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ve ekibi, sokak sokak kenti gezip yerinde tespit yaparak vatandaşların görüş, öneri ve isteklerini dinliyor.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, kentteki eksiklikleri yerinde tespit etmek, yurttaşların taleplerini dinlemek için mahalle ziyaretleri yapıyor. Belediye başkan yardımcıları, birim müdürleriyle birlikte ilçeyi sokak sokak gezen Başkan Arda, yurttaşların ve esnafların taleplerini dinliyor. Yaptıkları çalışmalar hakkında vatandaşlara bilgi veren Başkan Halil Arda, mahallelerdeki eksiklikleri yerinde tespit ediyor. Mahallelerdeki sorunları ve talepleri tek tek not alan Arda ve ekibinin tespit ettiği eksiklikler, belediye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle gideriliyor.

Proje ve hizmetlerine şekil verirken her kesimden vatandaşın görüşlerini aldıklarının altını çizen Başkan Halil Arda, "Proje ve çalışmalarımızı yaşama geçirirken yurttaşlarımızın taleplerini göz önünde bulunduruyor, onları kentin yönetimine ortak ediyoruz. Bu anlayışıyla mahallelerimizi gezerek yurttaşlarımızla bir araya gelerek onlara çalışmalarımızı anlatıyor, onlardan gelen talepleri dinliyoruz. Mahalle ziyaretlerinde yerinde tespit ettiğimiz eksiklikler ve yurttaşlarımızın ilettiği sorunları, ekiplerimizi yönlendirerek hızlıca çözüyoruz. Merkez mahallelerimizden başladığımız gezilerimiz kapsamında ilçemizin 16 mahallesini de gezerek yurttaşlarımızla buluşacak, onlara kulak vereceğiz" diye konuştu. - İZMİR

Gaziemir'de yerinde tespit edilen sorunlara hızlı çözüm
Gaziemir'de yerinde tespit edilen sorunlara hızlı çözüm

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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