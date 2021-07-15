Gaziantep ve çevre illerde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde vatandaşlar meydanlarda bir araya geldi.

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde vatandaşlar meydanlarda bir araya geldi.

Gaziantep'teki etkinlikler, İstasyon Meydanı'nda başlayan yürüyüşle başladı. Yürüyüşe katılan vatandaşlar, programın düzenleneceği 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.

Buradaki program akşam namazının kılınması, saygın duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Şehitler için Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesiyle süren programa katılan vatandaşlar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca 15 Temmuz gecesine ilişkin hazırlanan "Türkiye Geçilmez" sinevizyon görüntülerini izledi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını dev ekranlarda izledi.

Vali Davut Gül, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye'nin içinde bulunduğu topraklarda tarih boyunca sayısız badireler atlattığını söyledi.

Bütün bu badirelerden Türkiye'nin güçlenerek çıktığını ifade eden Gül, şöyle konuştu:

"Ecdadımız, tarihe gömülmek istenen 700 yıllık cihan devletinden genç bir cumhuriyet çıkartarak, milletimizin ayağına takılmaya çalışılan prangayı kırmıştır. Şüphesiz bu mücadeleler kolay olmamıştır. 15 Temmuz'da ülkemizin dört bir yanında milyonlarca kahraman ortaya çıkmış ve kendileriyle birlikte bütün milletin geleceğine damga vurmuştur. 15 Temmuz, asla sıradan bir darbe girişimi değildir. Arkasında çok büyük hesapların olduğu, gerçekleştiğinde ülke ve millet olarak bambaşka maceralara sürükleneceğimiz tarihi bir kırılma noktasıdır. 15 Temmuz gecesi, devletin vatanı korumak üzere namuslarını emanet ettiği, silahları millete çeviren darbeciler, o tetiklere dokunarak bilerek kan döküyor, can alıyorlardı. Şükürler olsun ki o sapkın darbeci anlayış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayeti, milletimizin imanıyla perçinlediği birlik ve beraberlik ruhu karşısında yenilmeye mahkum olmuştur."

Program Büyükşehir Belediyesinin Türkiye Geçilmez Milletin Zaferi 15 Temmuz Senfoni ve tiyatral gösterisiyle sona erdi.

Programa Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, belediye başkanları, kaymakamlar ve kurum müdürleri katıldı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta valilik binası önünde toplanan protokol üyeleri ile vatandaşlar "Milli Birlik Yürüyüşü" kapsamında Demokrasi Meydanı'na yürüdü.

Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için hafız Bekir Büyükkurt tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Mustafa Tekin tarafından dua edildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millete sesleniş konuşmasını izleyen katılımcılar daha sonra Galata Kulesi ve Ayasofya Camisi'ndeki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen programı led ekrandan izledi.

Programda konuşan Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişiminin bozguna uğratılmasının yıl dönümünde, destansı Demokrasi Zaferi'nin gururunu tüm Türkiye'de olduğu gibi Kahramanmaraş'ta da yaşadıklarını söyledi.

İhanet şebekesine karşı kadın, erkek, genç ve yaşlıların tek vücut olduğunu hatırlatan Coşkun, "Tek vücut olan kahraman milletimiz, o gece Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanları doldurarak, tankın, topun, uçağın, helikopterin, tüfeğin karşısında sadece ve sadece imanı ve inancıyla durmuş, canı pahasına da olsa demokrasiye sahip çıkmıştır. Gözlerini kırpmadan milletimizin üzerine ateş edenler, milletimizin korkacağını, meydan ve sokakları kendilerine bırakıp evlerine çekileceğini sandılar. Ama aziz milletimiz, üzerine açılan ateşlere, atılan bombalara, yöneltilen tehditlere, gözlerinin önünde vurulan insanlara rağmen asla geri adım atmamış, meydanı darbecilere bırakmayarak, Türk milletinin bağımsızlığına kasteden dahili ve harici hiçbir girişime teslim olmayacağını tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir." ifadelerini kullandı

Büyükşehir Belediyesi mehteran takımının gösterisinin ardından kaside ve ilahiler söylendi. Programa katılan vatandaşlar, ellerindeki bayraklarla okunan ilahi ve mehter marşlarına eşlik etti.

Etkinliğe, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Emin Terzioğlu, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, İl Emniyet Müdürü Sabri Cebeloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, vali yardımcıları, kaymakamlar, daire müdürleri, şehit ve gazi yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Öte yandan Afşin ilçesinde de şehitleri anmak amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Malatya

Malatya Valiliğinin koordinesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı" kapsamında Öğretmenevi'nden, 15 Temmuz Millet Meydanı'na kadar Malatya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde kortej düzenlendi.

15 Temmuz Millet Meydanı'nda saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Veysel Işıldar dua etti.

Vali Aydın Baruş, yaptığı konuşmada 15 Temmuz 2016'da, ülkeye ve millete kast eden hain darbe girişimine karşı milletin büyük bir destan yazarak kazandığı Demokrasi Zaferi'nin 5'inci yıl dönümünü idrak ettiklerini bildirdi.

Türk milletinin asırlardır bağımsızlığını ve hürriyetini esaret altına almak isteyen sömürgeci güçler ve onların işbirlikçilerinin kurduğu şer ittifakının her türlü oyununa karşı verdiği var oluş mücadelesinde her daim yüz akıyla çıktığını belirten Baruş, şöyle devam etti:

"Aziz milletimiz, tarihi boyunca, vatanına ve mukaddes değerlerine kast eden düşmanlarla cansiperane bir anlayışla mücadele etmiş, iman ve cesareti sayesinde her türlü imkansızlığın üstesinden gelmeyi başarmıştır. 15 Temmuz 2016'da ülkemiz, bağımsızlığını yok ederek milli iradeyi zorbalıkla vesayet altına almak isteyen alçak bir darbe girişimi ile karşılaştı. Düşman güçlere karşı milletimizin ülkesini savunması ve bölücü terörle mücadele etmesi için ellerine teslim edilen silahları, alçakça kendi insanına doğrultmaktan çekinmeyen hainlerin canice gerçekleştirdiği bu melun saldırı, cesaretini ve yiğitliğini ecdadından miras alan aziz milletimizin eşsiz direnişi ile bertaraf edildi."

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da selamlama konuşması yaptı.

Protokol konuşmalarının ardından Malatya Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı marşlar, gençler ise şiirler seslendirdi, müzisyen Ahmet Şafak konser verdi.

Programa, 2. Ordu Komutanı Orgenaral Metin Gürak, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Necmi İnce, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Baro Başkanı Enver Han, sivil toplum kuruşu temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

Hekimhan ilçesinde de 15 Temmuz Şehitleri Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği kapsamında mehteran takımı eşliğinde halk yürüyüşü yapıldı.

Kilis

Kilis'te aralarında kent protokolünün de bulunduğu çok sayıda kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na geldi.

Protokol üyeleri ve vatandaşlar, 15 Temmuz şehitleri fotoğraflarının ve öz geçmişlerinin yer aldığı sergiyi gezdi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan etkinlikte, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması vatandaşlar tarafından meydana kurulan dev ekranlarda izlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen Sancak Koşusu'na katılan gençler bayrağı Kilis Valisi Recep Soytürk'e takdim etti.

Kilis Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Mehter Takımı ve İl Müftülüğü görevlilerince ilahiler okundu. Etkinlikte, öğrenciler 15 Temmuz konulu şiirler seslendirdi.

Kilis Valisi Recep Soytürk, burada yaptığı konuşmada, bir arada bulunarak her güçlüğü yeneceklerini belirtti.

Milletin birliğini ve beraberliğini bozmaya çalışanlara asla müsaade edilmeyeceğini aktaran Soytürk, Türkiye'nin gelişme potansiyelini artırarak devam edeceğini kaydetti.

Etkinliğe, Belediye Başkanı Servet Ramazan, Garnizon Komutanı Piyade Albay Soner Oruçoğlu, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Mustafa Doğan Karacoşkun, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ersin Aslan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Adıyaman

Adıyaman Lisesi önünde toplanan protokol üyeleri ile vatandaşlar "Milli Birlik Yürüyüşü" kapsamında Cumhuriyet İlkokulu'na yürüdü.

Burada saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için Dar'ul Erkam Kuran kursu öğreticisi Mustafa Kandemir tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Adıyaman Belediyesi mehteran takımının gösterisinin ardından kaside ve ilahiler söylendi. Programa katılan vatandaşlar, ellerindeki bayraklarla okunan ilahi ve mehter marşlarına eşlik etti.

Etkinliğe Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, vali yardımcıları, kaymakamlar, daire müdürleri, şehit ve gazi yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da, Arkeoloji Müzesi önündeki meydanda düzenlenen etkinlik, "15 Temmuz" fotoğraf sergisinin protokol üyelerince gezilmesiyle başladı.

Daha sonra şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi, "Hep biriz" temalı video gösterisinin ardından toplu halde yatsı namazı kılındı.

Etkinlikte ışık gösterisi, "Türkiye geçilmez" konulu kum sanatı ve 15 Temmuz Sancak Koşusu gerçekleştirildi.

Urfa Ahengi ile Grup Dergah ekibinin eserlerini seslendirmesinin ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşması alana kurulan dev ekranlarda izlendi.

Etkinliğe, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, AK Parti İl Başkanı Abdurahman Kırıkçı, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve gaziler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir